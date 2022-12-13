https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlament-abkhazii-prinyal-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1043104215.html

Парламент Абхазии принял бюджеты внебюджетных фондов на 2023 год

Парламент Абхазии принял бюджеты внебюджетных фондов на 2023 год

Часть бюджетов была принята в окончательном чтении, а в некоторые еще предстоит внести изменения. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T16:38+0300

2022-12-13T16:38+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На сессии Парламента Абхазии обсуждался вопрос бюджетов внебюджетных фондов.Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был утвержден в размере 199,6 миллиона рублей, но был принят лишь в первом чтении, так как депутаты и профильный комитет планируют внести в проект определенные поправки. Бюджет Фонда репатриации составил 239,8 миллиона рублей. Он был принят в первом чтении, так как депутаты приняли решение дождаться заключения Контрольной палаты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1043102027.html

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