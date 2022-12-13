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Парламент Абхазии принял бюджеты внебюджетных фондов на 2023 год
Парламент Абхазии принял бюджеты внебюджетных фондов на 2023 год
Часть бюджетов была принята в окончательном чтении, а в некоторые еще предстоит внести изменения. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T16:38+0300
2022-12-13T16:38+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На сессии Парламента Абхазии обсуждался вопрос бюджетов внебюджетных фондов.Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был утвержден в размере 199,6 миллиона рублей, но был принят лишь в первом чтении, так как депутаты и профильный комитет планируют внести в проект определенные поправки. Бюджет Фонда репатриации составил 239,8 миллиона рублей. Он был принят в первом чтении, так как депутаты приняли решение дождаться заключения Контрольной палаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1043102027.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Парламент Абхазии принял бюджеты внебюджетных фондов на 2023 год
16:38 13.12.2022 (обновлено: 16:55 13.12.2022)
Часть бюджетов была принята в окончательном чтении, а в некоторые еще предстоит внести изменения.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На сессии Парламента Абхазии обсуждался вопрос бюджетов внебюджетных фондов.
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда в 2023 году составит 163,9 миллиона рублей, Фонда медстрахования – 59,6 миллиона рублей, Дорожного фонда – 110 миллионов рублей, Пенсионного фонда – 1,5 миллиарда рублей. Эти бюджеты были приняты во втором и окончательном чтениях.
Бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был утвержден в размере 199,6 миллиона рублей, но был принят лишь в первом чтении, так как депутаты и профильный комитет планируют внести в проект определенные поправки.
Бюджет Фонда репатриации составил 239,8 миллиона рублей. Он был принят в первом чтении, так как депутаты приняли решение дождаться заключения Контрольной палаты.