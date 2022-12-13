https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1043102027.html

Республиканский бюджет на 2023 год принят в первом чтении

Республиканский бюджет на 2023 год принят в первом чтении

Общий объем государственного бюджета Абхазии в 2023 году по доходам был утвержден в сумме 12,5 миллиарда рублей, по расходам – 14,2 миллиарда рублей. Дефицит... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T15:19+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении принял проект республиканского бюджета на 2023 год. Из них российская финансовая помощь, направленная на социально-экономическое развитие Абхазии, составит 734 689 рублей, помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы 2023-2025 годы составит 1,215 миллиарда рублей, финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Абхазии на 2022- 2025 годы составит 180 миллионов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год был утвержден в сумме 11,3 миллиарда рублей. Расходы будут в том числе направлены на финансирование целевых государственных программ.На 2023 год предусмотрено 16 целевых программ, среди них противотуберкулезная помощь населению, кадровое обеспечение системы здравоохранения, лечение граждан за пределами Абхазии и в республике, приобретение лекарственных препаратов, гемодиализ, "Жилище 2023-2025", развитие сельского хозяйства, фото- и видеофиксация на дорогах республики, поддержка малого и среднего бизнеса. 150 миллионов будет направлено на энергетическую сферу, 150 миллионов – на празднование 30-летия Победы и Независимости Абхазии. 350 миллионов рублей будет направлено на расселение жителей аварийного многоквартирного дома, состоящего из более 100 квартир, на улице Назадзе в Сухуме. Размер дефицита республиканского бюджета на 2023 год в сумме составит 1,7 миллиарда рублей. Покрытие дефицита будет проходить за счет собственных средств госбюджета. Большая часть средств дефицита, по словам министра финансов Владимира Делба уйдет в бюджеты районов республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221205/takie-obstoyatelstva-tsushba-o-problemakh-formirovaniya-byudzheta-abkhazii-na-2023-goda-1042962452.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/byudzhet-s-optimizmom-glava-minfina-rasskazal-o-glavnom-finansovom-dokumente-2023-goda-1042661224.html

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