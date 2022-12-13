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Продлен режим ограничения полетов на юг России
Продлен режим ограничения полетов на юг России
Авиаперевозчики разрабатывают для пассажиров альтернативные маршруты, используя воздушные гавани Сочи, Минвод, Волгограда, Ставрополя и Москвы. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T10:21+0300
2022-12-13T10:21+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 21 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Запрет касается на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался. Аэропорты 11 городов были закрыты из-за того, что их территория не была признана безопасной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/pochti-60-aviareysov-v-moskve-zaderzhali-ili-otmenili-1043092619.html
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новости, аэропорты, в мире
новости, аэропорты, в мире
Продлен режим ограничения полетов на юг России
10:21 13.12.2022 (обновлено: 11:23 13.12.2022)
Авиаперевозчики разрабатывают для пассажиров альтернативные маршруты, используя воздушные гавани Сочи, Минвод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 21 декабря, сообщается
в официальном Telegram-канале ведомства.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Запрет касается на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался. Аэропорты 11 городов были закрыты из-за того, что их территория не была признана безопасной.