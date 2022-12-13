https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1043096236.html

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Продлен режим ограничения полетов на юг России

Авиаперевозчики разрабатывают для пассажиров альтернативные маршруты, используя воздушные гавани Сочи, Минвод, Волгограда, Ставрополя и Москвы. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России до 21 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Запрет касается на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался. Аэропорты 11 городов были закрыты из-за того, что их территория не была признана безопасной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/pochti-60-aviareysov-v-moskve-zaderzhali-ili-otmenili-1043092619.html

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