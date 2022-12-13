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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T18:45+0300
2022-12-13T18:45+0300
2022-12-13T18:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В среду, 14 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В среду, 14 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.