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Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 14 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T18:45+0300

2022-12-13T18:45+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В среду, 14 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии