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Сельскохозяйственные особые экономические зоны могут появиться в Абхазии
Сельскохозяйственные особые экономические зоны могут появиться в Абхазии
Принятие законопроекта не приведет к созданию сельскохозяйственных зон, но создаст правовую основу для их функционирования. 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T17:29+0300
2022-12-13T17:29+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об особых экономических зонах".Проект же предусматривает правовые основы для создания и функционирования агропромышленных особых экономических зон, которые могут создаваться в целях развития высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции. Также в закон вносятся отдельные изменения, предусматривающие более четкое изложение существующих правовых норм, исключающие их двоякое понимания, в частности вопросов логистики.Закон "Об особых экономических зонах" действует с 2015 года. Такие зоны создаются в целях стимулирования экономики, привлечения инвестиций и внедрения высокотехнологичных производств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1043102027.html
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абхазия, парламент абхазии, новости, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, новости, народное собрание абхазии
Сельскохозяйственные особые экономические зоны могут появиться в Абхазии
17:29 13.12.2022 (обновлено: 17:35 13.12.2022)
Принятие законопроекта не приведет к созданию сельскохозяйственных зон, но создаст правовую основу для их функционирования.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об особых экономических зонах".
Согласно пояснительной записке, действующая редакция закона допускает создание следующих типов зон: промышленно-производственных, технико-внедренченских, туристско-рекреационных, портовых и смешанных.
Проект же предусматривает правовые основы для создания и функционирования агропромышленных особых экономических зон, которые могут создаваться в целях развития высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции.
Также в закон вносятся отдельные изменения, предусматривающие более четкое изложение существующих правовых норм, исключающие их двоякое понимания, в частности вопросов логистики.
Закон "Об особых экономических зонах" действует с 2015 года. Такие зоны создаются в целях стимулирования экономики, привлечения инвестиций и внедрения высокотехнологичных производств.