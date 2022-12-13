https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/selskokhozyaystvennye-osobye-ekonomicheskie-zony-mogut-poyavitsya-v-abkhazii-1043105000.html

Сельскохозяйственные особые экономические зоны могут появиться в Абхазии

Сельскохозяйственные особые экономические зоны могут появиться в Абхазии

Принятие законопроекта не приведет к созданию сельскохозяйственных зон, но создаст правовую основу для их функционирования. 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T17:29+0300

2022-12-13T17:29+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об особых экономических зонах".Проект же предусматривает правовые основы для создания и функционирования агропромышленных особых экономических зон, которые могут создаваться в целях развития высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции. Также в закон вносятся отдельные изменения, предусматривающие более четкое изложение существующих правовых норм, исключающие их двоякое понимания, в частности вопросов логистики.Закон "Об особых экономических зонах" действует с 2015 года. Такие зоны создаются в целях стимулирования экономики, привлечения инвестиций и внедрения высокотехнологичных производств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/respublikanskiy-byudzhet-na-2023-god-prinyat-v-pervom-chtenii-1043102027.html

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