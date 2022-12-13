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Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
Всемирные игры юных соотечественников — одно из наиболее масштабных ежегодных мероприятий для школьников из русскоязычных диаспор из других стран. В этом году... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Москве с 5 по 11 декабря, сообщает Министерство просвещения и языковой политики Абхазии в своих социальных сетях.Помимо Абхазии, в этом году в Москву для участия в играх приехали школьники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Исландии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана.Цель игр – укрепление дружбы детей из разных стран, привлечение подростков к спорту и укрепление международных спортивных связей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/mezhdunarodnyy-turnir-po-futbolu-apsny-open-2022-zavershilsya-v-sukhume--1043072424.html
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Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве
11:28 13.12.2022 (обновлено: 12:23 13.12.2022)
Всемирные игры юных соотечественников — одно из наиболее масштабных ежегодных мероприятий для школьников из русскоязычных диаспор из других стран. В этом году в них поучаствовали более 400 человек.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Москве с 5 по 11 декабря, сообщает Министерство просвещения и языковой политики Абхазии в своих социальных сетях.
В соревнованиях по баскетболу, мини-футболу, шахматам и настольному теннису принимали участие более 400 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет.
Помимо Абхазии, в этом году в Москву для участия в играх приехали школьники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Исландии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана.
Цель игр – укрепление дружбы детей из разных стран, привлечение подростков к спорту и укрепление международных спортивных связей.