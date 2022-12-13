https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/shkolniki-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-vo-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov-v-moskve-1043097206.html

Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве

Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников в Москве

Всемирные игры юных соотечественников — одно из наиболее масштабных ежегодных мероприятий для школьников из русскоязычных диаспор из других стран. В этом году... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Школьники из Абхазии приняли участие во Всемирных играх юных соотечественников, которые проходили в Москве с 5 по 11 декабря, сообщает Министерство просвещения и языковой политики Абхазии в своих социальных сетях.Помимо Абхазии, в этом году в Москву для участия в играх приехали школьники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Исландии, Казахстана, Кипра, Молдавии, Монголии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана.Цель игр – укрепление дружбы детей из разных стран, привлечение подростков к спорту и укрепление международных спортивных связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/mezhdunarodnyy-turnir-po-futbolu-apsny-open-2022-zavershilsya-v-sukhume--1043072424.html

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