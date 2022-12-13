https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/sistemu-asis-ne-budut-vnedryat-v-sudoproizvodstvo-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1043097485.html

Систему АСИС не будут внедрять в судопроизводство Конституционного суда Абхазии

Систему АСИС не будут внедрять в судопроизводство Конституционного суда Абхазии

АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T12:03+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия "О судебной власти" во втором и окончательном чтении.В пояснительной записке говорится, что предназначение АСИС по распределению материалов судопроизводства между судьями Конституционного суда на этапе предварительного изучения обращений или на этапе подготовки к слушанию не принесет ожидаемого эффекта, так как вне зависимости от того, кем из судей осуществлялось предварительное изучение и представлялся доклад на судебном заседании, право принятия окончательного решения принадлежит Конституционному суду. По словам депутата Даута Хутаба, смысла во введении системы АСИС в Конституционном суде нет, так как все решения принимаются коллегиально, дела в суде протоколируются на аудио и на видео, кроме того, такое решение позволить сэкономить деньги государства – более 14 миллионов рублей.В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы. Однако ее внедрение многократно откладывалось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/khodzhashvili-obyasnila-pochemu-v-konstitutsionnom-sude-net-neobkhodimosti-ispolzovat-asis---1040379852.html

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