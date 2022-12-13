https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/sistemu-asis-ne-budut-vnedryat-v-sudoproizvodstvo-konstitutsionnogo-suda-abkhazii-1043097485.html
Систему АСИС не будут внедрять в судопроизводство Конституционного суда Абхазии
Систему АСИС не будут внедрять в судопроизводство Конституционного суда Абхазии
АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T12:03+0300
2022-12-13T12:03+0300
2022-12-13T12:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
парламент абхазии
конституционный суд республики абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973991_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b31f9801ea909bb2f6b5921b8b212c.jpg
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия "О судебной власти" во втором и окончательном чтении.В пояснительной записке говорится, что предназначение АСИС по распределению материалов судопроизводства между судьями Конституционного суда на этапе предварительного изучения обращений или на этапе подготовки к слушанию не принесет ожидаемого эффекта, так как вне зависимости от того, кем из судей осуществлялось предварительное изучение и представлялся доклад на судебном заседании, право принятия окончательного решения принадлежит Конституционному суду. По словам депутата Даута Хутаба, смысла во введении системы АСИС в Конституционном суде нет, так как все решения принимаются коллегиально, дела в суде протоколируются на аудио и на видео, кроме того, такое решение позволить сэкономить деньги государства – более 14 миллионов рублей.В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы. Однако ее внедрение многократно откладывалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/khodzhashvili-obyasnila-pochemu-v-konstitutsionnom-sude-net-neobkhodimosti-ispolzovat-asis---1040379852.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973991_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd354b664bda771bab0c10e4998de11e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, парламент абхазии, конституционный суд республики абхазия
абхазия, новости, парламент абхазии, конституционный суд республики абхазия
Систему АСИС не будут внедрять в судопроизводство Конституционного суда Абхазии
12:03 13.12.2022 (обновлено: 12:20 13.12.2022)
АСИС – единая технологическая платформа, нацеленная на обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия "О судебной власти" во втором и окончательном чтении.
Изменения касаются отмены системы автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС - прим.) в Конституционном суде Абхазии.
В пояснительной записке говорится, что предназначение АСИС по распределению материалов судопроизводства между судьями Конституционного суда на этапе предварительного изучения обращений или на этапе подготовки к слушанию не принесет ожидаемого эффекта, так как вне зависимости от того, кем из судей осуществлялось предварительное изучение и представлялся доклад на судебном заседании, право принятия окончательного решения принадлежит Конституционному суду.
По словам депутата Даута Хутаба, смысла во введении системы АСИС в Конституционном суде нет, так как все решения принимаются коллегиально, дела в суде протоколируются на аудио и на видео, кроме того, такое решение позволить сэкономить деньги государства – более 14 миллионов рублей.
В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии "О судебной власти" был принят депутатами Парламента в первом чтении. В числе нововведений было и обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы. Однако ее внедрение многократно откладывалось.