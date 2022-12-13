https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/zantariya-obyasnil-pochemu-nelzya-podnimat-tarify-za-svet-v-abkhazii-1043094328.html

Зантария объяснил, почему нельзя поднимать тарифы за свет в Абхазии

Зантария объяснил, почему нельзя поднимать тарифы за свет в Абхазии

Комитет Парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям обсудил проект закона "О моратории на повышение тарифов на... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T09:44+0300

2022-12-13T09:44+0300

2022-12-13T10:09+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Поднятие тарифов на электроэнергию для потребителей должно быть синхронизировано со своевременным выполнением дорожной карты энергосистемы Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik глава комитета, депутат Резо Зантария. Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков, вне зависимости от категории потребления не может быть выше тарифа, действующего на 1 декабря 2022 года. По словам Зантария, изучив дорожную карту, депутаты пришли к выводу, что существует отклонение по срокам исполнения указанных в ней планов на полгода, а то и год. "К примеру, в этом году должны были быть установлены 20 000 приборов учета, а по факту установили меньше. Так как счетчики не были установлены, возникает вопрос: стоит ли дальше повышать тариф, если сегодня не произошла синхронизация с графиком, какова эффективность поднятия цены на электроэнергию, собрали ли они больше денег, улучшило ли это результаты", – отметил он. Зантария добавил, что никакого решения депутатами пока что принято не было, но планируется вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках повестки заседания Парламента 13 декабря.8 июля на совещании, посвященном реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы, была представлена "дорожная карта" по доведению тарифов за электроэнергию до экономически обоснованных, увеличению оплаты за электричество, установке приборов учета, изменению законодательства в сфере энергетики и реконструкции электросетей Абхазии.По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, реализация "Дорожной карты" – обязательное условие для российского финансирования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220708/tma-problem-so-svetom-kak-abkhazii-poborot-energodefitsit-1040151477.html

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