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Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года
Число запросов слова "женщина" резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями этого года. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T17:25+0300
2022-12-14T17:25+0300
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общество
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года.Благодаря таким событиям, как В этом году первой в истории афроамериканкой судьей Верховного суда США стала Кетанджи Браун Джексон. Число запросов слова "женщина" возросло, когда эту судью попросили дать определение этому слову.Кроме того, как отмечается на сайте, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты.Другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение"(неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с украинским флагом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/pantone-vybral-glavnyy-tsvet-2023-goda-1042923990.html
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общество, в мире
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года
17:25 14.12.2022 (обновлено: 18:08 14.12.2022)
Число запросов слова "женщина" резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями этого года.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал
слово "женщина" (woman) словом года.
Несмотря на то, что это одно из самых древних в английском языке слов, оно стало причиной общественных дискуссий в этом году и неотделимо от его истории.
Благодаря таким событиям, как В этом году первой в истории афроамериканкой судьей Верховного суда США стала Кетанджи Браун Джексон. Число запросов слова "женщина" возросло, когда эту судью попросили дать определение этому слову.
Кроме того, как отмечается на сайте, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты.
Другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение"(неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с украинским флагом.