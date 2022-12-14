https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/amerikanskiy-onlayn-slovar-dictionarycom-nazval-slovo-goda-1043116974.html

Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года

Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово года

Число запросов слова "женщина" резко возрастало несколько раз в связи со значимыми событиями этого года. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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общество

в мире

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года.Благодаря таким событиям, как В этом году первой в истории афроамериканкой судьей Верховного суда США стала Кетанджи Браун Джексон. Число запросов слова "женщина" возросло, когда эту судью попросили дать определение этому слову.Кроме того, как отмечается на сайте, женщины сыграли важную роль в ряде ключевых событий 2022 года. В сентябре скончалась королева Британии Елизавета II, после чего начались дискуссии о жизни и наследии женщины, которая стала одним из самых долго правящих монархов. А в Иране на фоне смерти 22-летней Махсы Амини начались массовые беспорядки и протесты.Другими словами-кандидатами на победу в рейтинге стали "инфляция", "тихое увольнение"(неформальное понятие, под которым подразумевается сокращение усилий, открытое или тайное, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", "wordle" (лексическая онлайн-игра, в которой игрокам дается шесть попыток, чтобы угадать слово из пяти букв) и эмодзи с украинским флагом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/pantone-vybral-glavnyy-tsvet-2023-goda-1042923990.html

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