https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1043112307.html

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Вертолет с 87 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными 14 декабря 1992 года. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 14 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Латской трагедии почтили в среду, 14 декабря.В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Парламента и районных собраний, руководство городов и районов страны, матери погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии, ветераны войны, общественность.Вертолет с 87 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными 14 декабря 1992 года над высокогорном селом Лата. Лишь спустя больше недели их тела удалось доставить в Гудауту и захоронить в городском парке имени Османа Гунба. Во время возложения цветов назвали имя каждого из них.Открывая памятный митинг, главный редактор газеты "Бзыбь" Лаврентий Губаз отметил, что от этой беды содрогнулась вся страна, но действия грузинских войск так и не были признаны мировым сообществом преступлением.Вице-президент республики Бадра Гунба подчеркнул, что Латская трагедия – незаживающая рана для всего абхазского народа, которую невозможно забыть."Наша история еще не знала такого злодеяния. Большая часть погибших выходцев из Ткуарчала были мирными жителями. Среди них было 35 детей и восемь беременных женщин. Имена жертв Латской трагедии выбиты на мемориале, рядом с которым мы стоим", – сказал Гунба.Директор гудаутского Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба попросила присутствующих оказывать поддержку семьям, чьи родные погибли в том злосчастном вертолете. Она также призвала граждан страны хотя бы раз в год посещать мемориалы в честь жертв этой трагедии в селе Лата, как днем ранее это сделала делегация из Гудауты.Джикирба попросила президента Абхазии Аслана Бжания оказать содействие в доставке оставшихся от вертолета частей в гудаутский музей, возле которого уже установлена часть забора одного из домов в Нижней Эшере, ставшей местом казни абхазских бойцов грузинскими войсками во время Мартовской наступательной операции.Зампредседателя ткуарчалского районного Собрания Георгий Харчилава в своей речи отметил, что человечеству многое можно простить, но беспамятство преступно и прощению не подлежит.В период войны с Грузией, уверен он, мало кто удивлялся смерти, но гибель 87 мирных граждан ввергла в шок всю страну и прогрессивное человечество.В истории Абхазии много трагических дат, но произошедшее 30 лет назад в селе Лата выделяется из всех, уверен депутат Народного Собрания Аслан Лакоба. Он также поделился воспоминаниями о том, какая царила атмосфера в те дни – крики и слезы матерей наполнили всю пространство вокруг.После завершения митинга президент Абхазии Аслан Бжания и участники памятной акции подошли к родственникам погибших в том вертолете и выразили соболезнования. Немного позже их семьи накрыли поминальный стол у места захоронения жертв Латской трагедии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1043109351.html

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