https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/pomogut-li-vsu-amerikanskie-zrk-patriot-1043118593.html

Помогут ли ВСУ американские ЗРК Patriot

Помогут ли ВСУ американские ЗРК Patriot

Технологически несовершенные ЗРК Patriot средней дальности - новая ступень эскалации, движение США к прямому военному конфликту с Россией. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T20:30+0300

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Однако погоды на украинском театре военных действий они не сделают, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Администрация Белого дома завершает необходимые формальности для передачи Киеву на этой неделе одной батареи ЗРК Patriot средней дальности (до 80 км) из запасов Пентагона.Стандартная батарея Patriot включает в себя восемь пусковых установок (по четыре ракеты), радар, станцию управления и электроэнергетическое оборудование. В условном залпе батареи – 32 зенитных ракеты.Украинские расчеты будут обучены эксплуатации "Пэтриотов" на военной базе США в немецком Графенвере, и для этого потребуется несколько месяцев.На Западе ЗРК Patriot считается одним из наиболее эффективных средств защиты военных объектов (баз) и административных центров от ударов баллистических и крылатых ракет, некоторых самолетов и беспилотников.И, заметим, Белый дом "стерегут" технологически более продвинутые ЗРК NASAMS с "норвежским характером", дальностью до 25 км.Мобильный ЗРК Patriot принят на вооружение армии США в далеком 1982-м, за 40 лет службы не раз модернизировался. Декларированные дальность и высота поражения баллистических целей – 20 км и 7 км, аэродинамических объектов – 80 км и 24 км соответственно. Время развертывания комплекса – 30 минут, для обнаружения цели требуется до 10 секунд.При поддержке самолета AWACS или разведывательного спутника, радарная система ЗРК способна обнаруживать (на удалении до 170 км) и сопровождать в ограниченном секторе (90 градусов) около 100 воздушных целей, одновременно наводить на них до восьми ракет. Интервал между пусками – 3 секунды. Применяются чрезвычайно дорогие зенитные боеприпасы.Госдеп США в августе одобрил поставку Саудовской Аравии 300 ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму в $3,05 млрд.То есть, каждый ракетный пуск обходится саудитам примерно в $10,2 млн. Возможно, Украине сделают скидку. И все же овчинка выделки не стоит.Самолеты противника не пострадалиПарадоксальным образом 88 пусковых установок ЗРК Patriot (в условном залпе – 352 зенитных ракеты) не защитили воздушное пространство Саудовской Аравии и объекты нефтяной компании Saudi Aramco от крылатых ракет и беспилотников йеменских повстанцев-хуситов ни в марте 2018 года, ни в сентябре 2019 года.Заряженные сотнями ракет американские ЗРК самых современных модификаций PAC-2 и PAC-3 не поразили ни одной воздушной цели. И этим поразили весь мир. Однако не впервые.Боевое крещение ЗРК Patriot в Ираке в 1991 году прошло "комом".А ведь условия были, как в тире – иракские пуски отслеживали американские спутники и самолеты AWACS, а также надгоризонтная РЛС НАТО в Турции.Дальше в лес – больше дров.Комплекс за десятилетия эксплуатации в разных странах показал в боевых условиях вероятность поражения цели при выстреле 0,4. То есть, из 10 ракет попадают четыре.Для сравнения, российский аналог ЗРК "Бук-М3" (дальностью до 70 км) имеет вероятность поражения цели 0,99.Успешными в продажах за границу зенитными "Пэтриотами" за 40 лет эксплуатации не был сбит ни один самолет противника. Правда, в Ираке в 2003 году модернизированным ЗРК Patriot удалось поразить три дружественных самолета.Американский комплекс сложен в эксплуатации. Требует многолюдных расчетов, укомплектованных квалифицированными специалистами, времени на подготовку которых у Киева практически нет.Запасы украинских ЗРК "Бук", С-300 и ракет к ним – почти на нуле.ВСУ также испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов, и "ответные удары" на земле и в небе становятся отдельной мифологией киевского режима. Позиции украинских войск в Донбассе просто стираются с лица земли огневыми валами артиллерии, важные объекты ВСУ в глубоком тылу уничтожаются высокоточными ракетными ударами ВС России.Появление эффективных натовских средств ПВО на украинском ТВД – область ненаучной фантастики.Батарея американских ЗРК Patriot на ход боевых действий в зоне российской СВО не повлияет. Как и несколько поставленных Киеву ранее ЗРК IRIS-T и NASAMS.Не касаясь новейших гиперзвуковых ракет РФ, которых американские радары просто не видят.Украина остается лишь полем для бесчеловечных экспериментов Запада. Спираль эскалации с прямым или прокси-участием Вашингтона включает: передачу ВСУ гаубиц М-777, систем HIMARS, ЗРК Patriot и спутниковых снимков онлайн, а также соучастие в подрыве "Северных потоков" и в теракте на Крымском мосту.Издание The Washington Post призывает Белый дом разрешить ВСУ бомбардировку Москвы, разумеется, американским оружием (как вариант, рассматривается F-16).Можно предположить, что на определенном этапе американской эскалации ответ России станет пропорциональным, либо асимметричным. "В домике" прокси-войны Соединенным Штатам спрятаться не удастся.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, украина