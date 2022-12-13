https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/armageddon-dlya-vsu-v-donbasse--chernaya-metka-alyansu-1043106183.html

Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу

Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу

Стратегическое доминирование в зоне СВО и эффективные наступательные действия российских войск в Донбассе доказывают, что $19 млрд США и 22 млрд евро ЕС на... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T20:29+0300

2022-12-13T20:29+0300

2022-12-13T20:29+0300

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Натовские арсеналы и военная помощь киевскому режиму скудеют, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На Западе – в потоке дезинформации о близкой победе украинских марионеток Вашингтона над самой могущественной ядерной державой мира – растет понимание близости и неизбежности поражения ВСУ и НАТО.Российские войска второй месяц владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, успешно проламывают оборону ВСУ на нескольких направлениях, "перемалывают" украинские подразделения в Донбассе – на 130-километровой огненной дуге от Соледара и Артемовска (Бахмута) до Марьинки и Угледара.ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, вынудив противника бросить первую линию обороны.При поддержке российской армейской авиации идут бои в центре Марьинки, на юго-восточных окраинах и непосредственно на улицах Артемовска. ВСУ безвозвратно потеряли под Бахмутом более 10 тыс. солдат, 110 танков и пытаются стабилизировать ситуацию за счет постоянного притока живой силы.Подкрепление уничтожается на марше вместе с вооружением и боеприпасами. Иностранные наемники даже под угрозой расторжения контрактов отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку".Украинское командование с потерями не считается, больницы и морги Краматорска, Славянска, Константиновки и Киева переполнены. Под Артемовск переброшено большое количество западно-украинских медиков. Здесь также появились западные "черные трансплантологи", изымающие органы недавно убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих.Развитие инициативыНа Красно-Лиманском участке ВС РФ успешно выбили ВСУ с рубежа Кременная – Макеевка. На Запорожском направлении основную работу делает артиллерия – непрерывно уничтожает позиции ВСУ в Орехове, Дорожнянке, Гуляйполе и Новоданиловке.Одновременно высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожают важные объекты энергетики, связи и логистики в глубоком оперативном тылу ВСУ – на территории Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.Украинский президент Владимир Зеленский, сводки Генштаба ВСУ, и официальные представители Пентагона подтверждают успех наступательных действий Российской армии в Донбассе, катастрофу под Бахмутом и потерю контроля над рядом населенных пунктов.Министру обороны Украины Алексею Резникову даже пришлось оправдываться перед западными "инвесторами", обещать "возобновление наступления".В реальности украинское командование не имеет резервов для организации контрнаступления, и пытается компенсировать недостаток сил активным использованием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).Украинская тактика контратак мобильными группами больше не работает. Российские войска организовали сплошную линию обороны, и любая атака приносит ВСУ лишь новые потери. Главком Валерий Залужный доложил Зеленскому о ситуации в Бахмуте, падении морального духа солдат, и просил вывести из города украинские войска.Сегодня стало известно об отходе из Бахмута (Артемовска) 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, почти полностью разгромленной российскими войсками.По информации украинских источников, Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал контрнаступление на Запорожском направлении (Бердянск – Мелитополь). Для этой операции необходимы резервы – не менее 200 тыс. военнослужащих с тяжелым ударным вооружением.Прогноз потерь – до 40% (то есть, 80 тыс. убитых), однако успех не гарантирован. Страны НАТО готовы подготовить за два года всего 12 тыс. "рейнджеров" ВСУ.Украинская артиллерия страдает от "снарядного голода", и декабрьской партии 155-мм снарядов из США (80 тыс. боеприпасов) хватит примерно на месяц.Российская армия в зоне СВО имеет абсолютное стратегическое, подавляющее огневое и определенное численное превосходство (ракет и снарядов не экономит, не говоря уже о преимуществах логистики).Про деньги без будущегоПрезидент США Джо Байден вчера заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину, но продолжит практику военной помощи Киеву.В очередном "пакете" на $275 млн не слишком много оружия и боеприпасов. Особенно умиляют 150 электрогенераторов, которых явно недостаточно для потребностей ВСУ или 20 украинских областей.Ранее администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительную поддержку киевского режима в размере $37,7 млрд (на 2023 год), из которых непосредственно Украине не перепадет практически ничего.Больше всех получит Пентагон ($21,7 млрд), который планирует передать ВСУ оставшийся оружейный антиквариат, и пополнить собственные арсеналы новыми изделиями.Напомню, за 10 месяцев Пентагон "сжег" на украинском ТВД 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний – ПТРК Javelin. И в случае с "Джавелинами" это примерно 25 тыс. изделий. Производственные мощности американского ВПК для пополнения запасов настолько ограничены, что из-за украинских приоритетов Пентагона своевременно не получил оружия на сумму $19 млрд мятежный Тайвань.Параллельно растет финансово-хозяйственное недоверие к киевскому режиму у конкурирующих партий Конгресса и общественности США.Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана доктор экономики Пол Крейг Робертс считает, что Россия должна победить: "Украинские солдаты проигрывают, а значит, скоро за этим последует агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме".Робертс предпочитает вариант: пусть лучше Россия выиграет войну, чем конфликт перерастет в ядерный Армагеддон.Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) 11 декабря совместно и безрассудно заявили о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется".Однако уже 12 декабря главный европейский дипломат и неформальный "министр обороны ЕС" Жозеп Боррель заявил об истощении арсеналов Евросоюза из-за отправки оружия Украине.Ранее аналогичные тревожные сигналы поступали из Германии, Италии и Франции.Берлин категорически не желает поставлять Киеву танки Leopard-2. Вашингтон не намерен рисковать на Украине "секретными технологиями" своих старых дронов MQ-9 Reaper. На Западе никто не хочет воевать "до последнего европейца" (или американца) с Россией, которая готова идти до конца.Болгарская газета "Печат" отмечает, что Запад не готов "гореть в аду". Оказалось, даже опосредствованный военный конфликт с РФ – это не операции НАТО, когда нужно просто "нажимать на кнопки на компьютере, как в видеоигре, сбрасывать бомбы на чужие города без ПВО с высоты 12 тыс. метров, и массово подкупать офицеров противника".По мнению министра обороны Италии Гуидо Корзетто, военная помощь Украине рано или поздно прекратится. По объективной причине исчерпания ресурсов "группы поддержки".Условия нового мира будет диктовать победитель, и это Россия – с неисчерпаемыми запасами оружия и ресурсов для военной промышленности.Государственный суверенитет РФ опирается на способность его отстоять, а не на "правила" или расположение Вашингтона. Предлагаемая Москвой международная система равной и неделимой безопасности приобретает все более реалистичные формы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, донбасс