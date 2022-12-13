Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/armageddon-dlya-vsu-v-donbasse--chernaya-metka-alyansu-1043106183.html
Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу
Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу
Стратегическое доминирование в зоне СВО и эффективные наступательные действия российских войск в Донбассе доказывают, что $19 млрд США и 22 млрд евро ЕС на... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T20:29+0300
2022-12-13T20:29+0300
мнение
авторы
колумнисты
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0d/1043106490_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3646dd3163e2adf00baec6af49a39a98.jpg
Натовские арсеналы и военная помощь киевскому режиму скудеют, пишет военный эксперт Александр Хроленко.На Западе – в потоке дезинформации о близкой победе украинских марионеток Вашингтона над самой могущественной ядерной державой мира – растет понимание близости и неизбежности поражения ВСУ и НАТО.Российские войска второй месяц владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, успешно проламывают оборону ВСУ на нескольких направлениях, "перемалывают" украинские подразделения в Донбассе – на 130-километровой огненной дуге от Соледара и Артемовска (Бахмута) до Марьинки и Угледара.ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, вынудив противника бросить первую линию обороны.При поддержке российской армейской авиации идут бои в центре Марьинки, на юго-восточных окраинах и непосредственно на улицах Артемовска. ВСУ безвозвратно потеряли под Бахмутом более 10 тыс. солдат, 110 танков и пытаются стабилизировать ситуацию за счет постоянного притока живой силы.Подкрепление уничтожается на марше вместе с вооружением и боеприпасами. Иностранные наемники даже под угрозой расторжения контрактов отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку".Украинское командование с потерями не считается, больницы и морги Краматорска, Славянска, Константиновки и Киева переполнены. Под Артемовск переброшено большое количество западно-украинских медиков. Здесь также появились западные "черные трансплантологи", изымающие органы недавно убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих.Развитие инициативыНа Красно-Лиманском участке ВС РФ успешно выбили ВСУ с рубежа Кременная – Макеевка. На Запорожском направлении основную работу делает артиллерия – непрерывно уничтожает позиции ВСУ в Орехове, Дорожнянке, Гуляйполе и Новоданиловке.Одновременно высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожают важные объекты энергетики, связи и логистики в глубоком оперативном тылу ВСУ – на территории Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.Украинский президент Владимир Зеленский, сводки Генштаба ВСУ, и официальные представители Пентагона подтверждают успех наступательных действий Российской армии в Донбассе, катастрофу под Бахмутом и потерю контроля над рядом населенных пунктов.Министру обороны Украины Алексею Резникову даже пришлось оправдываться перед западными "инвесторами", обещать "возобновление наступления".В реальности украинское командование не имеет резервов для организации контрнаступления, и пытается компенсировать недостаток сил активным использованием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).Украинская тактика контратак мобильными группами больше не работает. Российские войска организовали сплошную линию обороны, и любая атака приносит ВСУ лишь новые потери. Главком Валерий Залужный доложил Зеленскому о ситуации в Бахмуте, падении морального духа солдат, и просил вывести из города украинские войска.Сегодня стало известно об отходе из Бахмута (Артемовска) 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, почти полностью разгромленной российскими войсками.По информации украинских источников, Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал контрнаступление на Запорожском направлении (Бердянск – Мелитополь). Для этой операции необходимы резервы – не менее 200 тыс. военнослужащих с тяжелым ударным вооружением.Прогноз потерь – до 40% (то есть, 80 тыс. убитых), однако успех не гарантирован. Страны НАТО готовы подготовить за два года всего 12 тыс. "рейнджеров" ВСУ.Украинская артиллерия страдает от "снарядного голода", и декабрьской партии 155-мм снарядов из США (80 тыс. боеприпасов) хватит примерно на месяц.Российская армия в зоне СВО имеет абсолютное стратегическое, подавляющее огневое и определенное численное превосходство (ракет и снарядов не экономит, не говоря уже о преимуществах логистики).Про деньги без будущегоПрезидент США Джо Байден вчера заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину, но продолжит практику военной помощи Киеву.В очередном "пакете" на $275 млн не слишком много оружия и боеприпасов. Особенно умиляют 150 электрогенераторов, которых явно недостаточно для потребностей ВСУ или 20 украинских областей.Ранее администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительную поддержку киевского режима в размере $37,7 млрд (на 2023 год), из которых непосредственно Украине не перепадет практически ничего.Больше всех получит Пентагон ($21,7 млрд), который планирует передать ВСУ оставшийся оружейный антиквариат, и пополнить собственные арсеналы новыми изделиями.Напомню, за 10 месяцев Пентагон "сжег" на украинском ТВД 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний – ПТРК Javelin. И в случае с "Джавелинами" это примерно 25 тыс. изделий. Производственные мощности американского ВПК для пополнения запасов настолько ограничены, что из-за украинских приоритетов Пентагона своевременно не получил оружия на сумму $19 млрд мятежный Тайвань.Параллельно растет финансово-хозяйственное недоверие к киевскому режиму у конкурирующих партий Конгресса и общественности США.Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана доктор экономики Пол Крейг Робертс считает, что Россия должна победить: "Украинские солдаты проигрывают, а значит, скоро за этим последует агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме".Робертс предпочитает вариант: пусть лучше Россия выиграет войну, чем конфликт перерастет в ядерный Армагеддон.Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) 11 декабря совместно и безрассудно заявили о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется".Однако уже 12 декабря главный европейский дипломат и неформальный "министр обороны ЕС" Жозеп Боррель заявил об истощении арсеналов Евросоюза из-за отправки оружия Украине.Ранее аналогичные тревожные сигналы поступали из Германии, Италии и Франции.Берлин категорически не желает поставлять Киеву танки Leopard-2. Вашингтон не намерен рисковать на Украине "секретными технологиями" своих старых дронов MQ-9 Reaper. На Западе никто не хочет воевать "до последнего европейца" (или американца) с Россией, которая готова идти до конца.Болгарская газета "Печат" отмечает, что Запад не готов "гореть в аду". Оказалось, даже опосредствованный военный конфликт с РФ – это не операции НАТО, когда нужно просто "нажимать на кнопки на компьютере, как в видеоигре, сбрасывать бомбы на чужие города без ПВО с высоты 12 тыс. метров, и массово подкупать офицеров противника".По мнению министра обороны Италии Гуидо Корзетто, военная помощь Украине рано или поздно прекратится. По объективной причине исчерпания ресурсов "группы поддержки".Условия нового мира будет диктовать победитель, и это Россия – с неисчерпаемыми запасами оружия и ресурсов для военной промышленности.Государственный суверенитет РФ опирается на способность его отстоять, а не на "правила" или расположение Вашингтона. Предлагаемая Москвой международная система равной и неделимой безопасности приобретает все более реалистичные формы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/rossiyskaya-artilleriya-porazila-pozitsii-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1043106653.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/peskov-rossii-neobkhodim-zapas-prochnosti-ey-pridetsya-zhit-v-usloviyakh-konfrontatsii-1043064799.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/amerikanskaya-tayna-ukrainskikh-strizhey-raskryta-1043054291.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/svo-znachimye-rezultaty-dlya-rossii-i-mira-1043041960.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/kak-artemovsk-utratil-strategicheskoe-znachenie-dlya-vsu-1043021997.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/vmeshatelstvo-zapada-v-svo-rossii-diktuet-neobkhodimost-razgroma-ssha-1042998397.html
украина
россия
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0d/1043106490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ef66642c61de08af2a3f973af4b472b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, донбасс
мнение, авторы, колумнисты, украина, россия, донбасс

Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу

20:29 13.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Стратегическое доминирование в зоне СВО и эффективные наступательные действия российских войск в Донбассе доказывают, что $19 млрд США и 22 млрд евро ЕС на украинском театре военных действий в текущем году потрачены безрезультатно.
Натовские арсеналы и военная помощь киевскому режиму скудеют, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Вашингтон, Брюссель и Киев не могут игнорировать "авдеевский ад" и "бахмутскую мясорубку" в Донбассе.
На Западе – в потоке дезинформации о близкой победе украинских марионеток Вашингтона над самой могущественной ядерной державой мира – растет понимание близости и неизбежности поражения ВСУ и НАТО.
Российские войска второй месяц владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, успешно проламывают оборону ВСУ на нескольких направлениях, "перемалывают" украинские подразделения в Донбассе – на 130-километровой огненной дуге от Соледара и Артемовска (Бахмута) до Марьинки и Угледара.
ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, вынудив противника бросить первую линию обороны.
Ракетные пуски по объектам военного управления Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
19:44
При поддержке российской армейской авиации идут бои в центре Марьинки, на юго-восточных окраинах и непосредственно на улицах Артемовска. ВСУ безвозвратно потеряли под Бахмутом более 10 тыс. солдат, 110 танков и пытаются стабилизировать ситуацию за счет постоянного притока живой силы.
Подкрепление уничтожается на марше вместе с вооружением и боеприпасами. Иностранные наемники даже под угрозой расторжения контрактов отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку".
Украинское командование с потерями не считается, больницы и морги Краматорска, Славянска, Константиновки и Киева переполнены. Под Артемовск переброшено большое количество западно-украинских медиков. Здесь также появились западные "черные трансплантологи", изымающие органы недавно убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих.

Развитие инициативы

На Красно-Лиманском участке ВС РФ успешно выбили ВСУ с рубежа Кременная – Макеевка. На Запорожском направлении основную работу делает артиллерия – непрерывно уничтожает позиции ВСУ в Орехове, Дорожнянке, Гуляйполе и Новоданиловке.
Одновременно высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожают важные объекты энергетики, связи и логистики в глубоком оперативном тылу ВСУ – на территории Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.
Украинский президент Владимир Зеленский, сводки Генштаба ВСУ, и официальные представители Пентагона подтверждают успех наступательных действий Российской армии в Донбассе, катастрофу под Бахмутом и потерю контроля над рядом населенных пунктов.
Виды Москвы - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Песков: России необходим запас прочности, ей придется жить в условиях конфронтации
11 декабря, 14:15
Министру обороны Украины Алексею Резникову даже пришлось оправдываться перед западными "инвесторами", обещать "возобновление наступления".
В реальности украинское командование не имеет резервов для организации контрнаступления, и пытается компенсировать недостаток сил активным использованием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Украинская тактика контратак мобильными группами больше не работает. Российские войска организовали сплошную линию обороны, и любая атака приносит ВСУ лишь новые потери. Главком Валерий Залужный доложил Зеленскому о ситуации в Бахмуте, падении морального духа солдат, и просил вывести из города украинские войска.
Сегодня стало известно об отходе из Бахмута (Артемовска) 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, почти полностью разгромленной российскими войсками.
По информации украинских источников, Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал контрнаступление на Запорожском направлении (Бердянск – Мелитополь). Для этой операции необходимы резервы – не менее 200 тыс. военнослужащих с тяжелым ударным вооружением.
Учения Запад -2021 в Псковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Американская тайна украинских "Стрижей" раскрыта
9 декабря, 20:55
Прогноз потерь – до 40% (то есть, 80 тыс. убитых), однако успех не гарантирован. Страны НАТО готовы подготовить за два года всего 12 тыс. "рейнджеров" ВСУ.
Украинская артиллерия страдает от "снарядного голода", и декабрьской партии 155-мм снарядов из США (80 тыс. боеприпасов) хватит примерно на месяц.
Российская армия в зоне СВО имеет абсолютное стратегическое, подавляющее огневое и определенное численное превосходство (ракет и снарядов не экономит, не говоря уже о преимуществах логистики).

Про деньги без будущего

Президент США Джо Байден вчера заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину, но продолжит практику военной помощи Киеву.
В очередном "пакете" на $275 млн не слишком много оружия и боеприпасов. Особенно умиляют 150 электрогенераторов, которых явно недостаточно для потребностей ВСУ или 20 украинских областей.
Ранее администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительную поддержку киевского режима в размере $37,7 млрд (на 2023 год), из которых непосредственно Украине не перепадет практически ничего.
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: значимые результаты для России и мира
8 декабря, 21:54
Больше всех получит Пентагон ($21,7 млрд), который планирует передать ВСУ оставшийся оружейный антиквариат, и пополнить собственные арсеналы новыми изделиями.
Напомню, за 10 месяцев Пентагон "сжег" на украинском ТВД 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний – ПТРК Javelin. И в случае с "Джавелинами" это примерно 25 тыс. изделий. Производственные мощности американского ВПК для пополнения запасов настолько ограничены, что из-за украинских приоритетов Пентагона своевременно не получил оружия на сумму $19 млрд мятежный Тайвань.
Параллельно растет финансово-хозяйственное недоверие к киевскому режиму у конкурирующих партий Конгресса и общественности США.
Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана доктор экономики Пол Крейг Робертс считает, что Россия должна победить: "Украинские солдаты проигрывают, а значит, скоро за этим последует агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме".
Робертс предпочитает вариант: пусть лучше Россия выиграет войну, чем конфликт перерастет в ядерный Армагеддон.
Продолжается наступление Народной милиции ДНР/ Волноваха возвращается к мирной жизни / Эвакуация жителей Мариуполя в поселок Сартана - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ
7 декабря, 20:10
Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) 11 декабря совместно и безрассудно заявили о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется".
Однако уже 12 декабря главный европейский дипломат и неформальный "министр обороны ЕС" Жозеп Боррель заявил об истощении арсеналов Евросоюза из-за отправки оружия Украине.
Ранее аналогичные тревожные сигналы поступали из Германии, Италии и Франции.
Берлин категорически не желает поставлять Киеву танки Leopard-2. Вашингтон не намерен рисковать на Украине "секретными технологиями" своих старых дронов MQ-9 Reaper. На Западе никто не хочет воевать "до последнего европейца" (или американца) с Россией, которая готова идти до конца.
Болгарская газета "Печат" отмечает, что Запад не готов "гореть в аду". Оказалось, даже опосредствованный военный конфликт с РФ – это не операции НАТО, когда нужно просто "нажимать на кнопки на компьютере, как в видеоигре, сбрасывать бомбы на чужие города без ПВО с высоты 12 тыс. метров, и массово подкупать офицеров противника".
Военнослужащих американской национальной гвардии, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Вмешательство Запада в СВО России диктует необходимость разгрома США
6 декабря, 20:00
По мнению министра обороны Италии Гуидо Корзетто, военная помощь Украине рано или поздно прекратится. По объективной причине исчерпания ресурсов "группы поддержки".
Условия нового мира будет диктовать победитель, и это Россия – с неисчерпаемыми запасами оружия и ресурсов для военной промышленности.
Государственный суверенитет РФ опирается на способность его отстоять, а не на "правила" или расположение Вашингтона. Предлагаемая Москвой международная система равной и неделимой безопасности приобретает все более реалистичные формы.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0