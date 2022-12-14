https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-15-dekabrya-1043115908.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-14T16:05+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В четверг, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии