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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T16:05+0300
2022-12-14T16:05+0300
2022-12-14T16:48+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В четверг, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 15 декабря
16:05 14.12.2022 (обновлено: 16:48 14.12.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В четверг, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.