https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/samyy-strashnyy-den-30-let-latskoy-tragedii-1043110162.html

Самый страшный день: 30 лет Латской трагедии

Самый страшный день: 30 лет Латской трагедии

14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту. 14.12.2022, Sputnik Абхазия

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Алексей Ломия, SputnikПоколение 45 и старше хорошо помнит события 1989 года, когда группа грузинских националистов организовала массовые беспорядки в центре Тбилиси, которые закончились кровопролитием. Погибло более двадцати человек. Грузия была самая дотируемая республика в Советском Союзе. В массе своей граждане этой союзной республики жили в достатке, с доходами явно превышающими средние заработки по Союзу. Самые масштабные стройки и проекты были там реализованы – одна ИнгурГЭС чего стоит. Самое большое количество молодежи с высшим образованием в процентном соотношении. Можно до бесконечности перечислять, какие сливки снимала Грузия в общем союзном котле, и, конечно, мы были в недоумении, чего же им не хватает? Но еще более непонятным для нас было то, что после этих кровавых событий весь мир должен был ходить в трауре, сочувствовать им. Я хорошо помню эти памятные стелы погибшим, которые они считали правильным ставить во всех уголках тогдашней Грузии. Наверно, надо полагать, что они такие борцы за справедливость, за свободу, против империи зла, и весь мир должен проникнуться сочувствием к их потерям, сопереживать им.Незаживающая ранаНа самом деле, как показала история, все это было обыкновенной фальшью. Ведь именно эти "борцы против гнета советской тирании и тюрьмы народов" оказались захватчиками. Именно самые заметные из них были в авангарде оккупационного корпуса, который вошел на территорию Абхазии и начал кровопролитную войну. Именно они принесли нашей Родине горе, страдания, пожары, неисчислимые жертвы.И именно один из них с ведома и по приказу высшего военного руководства Грузии выпустил ракету, сбившую вертолет над Латским ущельем 14 декабря 1992 года. Если набраться силы воли и внимательно прочитать список погибших, ты отчетливо понимаешь масштаб злодеяния. Сколько загубленных судеб, сколько несбывшихся надежд. Сколько детей, в том числе неродившихся. Старики и женщины. Никого не пожалели "свободолюбивые приверженцы европейских ценностей". Читаешь имена, фамилии, и волосы дыбом встают. Вряд ли найдется в Абхазии семья, чей родной или близкий не стал жертвой того преступления. А если начинаешь вникать, кто именно погиб, то с ужасом понимаешь, что там были целые семьи, братья и сестры. И нет там градации по национальности. Конечно, в основном абхазы, но там и грузины, и русские, ведь Ткуарчал был многонационален. Читаешь воспоминания людей, которые чудом не оказались на борту того вертолета – кто-то опоздал, кто-то не поместился – и вроде бы они должны радоваться. Но не в этом случае. Ведь наверняка среди погибших их родные, соседи, друзья. Это самое страшное преступление грузинских оккупантов. Это самая большая трагедия, незаживающая рана в наших душах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1043109351.html

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