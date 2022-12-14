https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/samyy-strashnyy-den-30-let-latskoy-tragedii-1043110162.html
Самый страшный день: 30 лет Латской трагедии
Самый страшный день: 30 лет Латской трагедии
14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту. 14.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-14T10:55+0300
2022-12-14T10:55+0300
2022-12-14T11:20+0300
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Алексей Ломия, SputnikПоколение 45 и старше хорошо помнит события 1989 года, когда группа грузинских националистов организовала массовые беспорядки в центре Тбилиси, которые закончились кровопролитием. Погибло более двадцати человек. Грузия была самая дотируемая республика в Советском Союзе. В массе своей граждане этой союзной республики жили в достатке, с доходами явно превышающими средние заработки по Союзу. Самые масштабные стройки и проекты были там реализованы – одна ИнгурГЭС чего стоит. Самое большое количество молодежи с высшим образованием в процентном соотношении. Можно до бесконечности перечислять, какие сливки снимала Грузия в общем союзном котле, и, конечно, мы были в недоумении, чего же им не хватает? Но еще более непонятным для нас было то, что после этих кровавых событий весь мир должен был ходить в трауре, сочувствовать им. Я хорошо помню эти памятные стелы погибшим, которые они считали правильным ставить во всех уголках тогдашней Грузии. Наверно, надо полагать, что они такие борцы за справедливость, за свободу, против империи зла, и весь мир должен проникнуться сочувствием к их потерям, сопереживать им.Незаживающая ранаНа самом деле, как показала история, все это было обыкновенной фальшью. Ведь именно эти "борцы против гнета советской тирании и тюрьмы народов" оказались захватчиками. Именно самые заметные из них были в авангарде оккупационного корпуса, который вошел на территорию Абхазии и начал кровопролитную войну. Именно они принесли нашей Родине горе, страдания, пожары, неисчислимые жертвы.И именно один из них с ведома и по приказу высшего военного руководства Грузии выпустил ракету, сбившую вертолет над Латским ущельем 14 декабря 1992 года. Если набраться силы воли и внимательно прочитать список погибших, ты отчетливо понимаешь масштаб злодеяния. Сколько загубленных судеб, сколько несбывшихся надежд. Сколько детей, в том числе неродившихся. Старики и женщины. Никого не пожалели "свободолюбивые приверженцы европейских ценностей". Читаешь имена, фамилии, и волосы дыбом встают. Вряд ли найдется в Абхазии семья, чей родной или близкий не стал жертвой того преступления. А если начинаешь вникать, кто именно погиб, то с ужасом понимаешь, что там были целые семьи, братья и сестры. И нет там градации по национальности. Конечно, в основном абхазы, но там и грузины, и русские, ведь Ткуарчал был многонационален. Читаешь воспоминания людей, которые чудом не оказались на борту того вертолета – кто-то опоздал, кто-то не поместился – и вроде бы они должны радоваться. Но не в этом случае. Ведь наверняка среди погибших их родные, соседи, друзья. Это самое страшное преступление грузинских оккупантов. Это самая большая трагедия, незаживающая рана в наших душах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1043109351.html
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колумнисты, овна, абхазия
колумнисты, овна, абхазия
Самый страшный день: 30 лет Латской трагедии
10:55 14.12.2022 (обновлено: 11:20 14.12.2022)
14 декабря 1992 года войска госсовета Грузии сбили над селом Лата вертолет, перевозивший беженцев из блокадного Ткуарчала в Гудауту.
Поколение 45 и старше хорошо помнит события 1989 года, когда группа грузинских националистов организовала массовые беспорядки в центре Тбилиси, которые закончились кровопролитием. Погибло более двадцати человек.
Абхазам, которые по натуре бунтари, любые выступления против власти могли понравиться, но не эти. Тут много причин. Нам странно было воспринимать, что выхода из СССР требуют грузины, которые более всех в этой державе были обласканы системой.
Грузия была самая дотируемая республика в Советском Союзе. В массе своей граждане этой союзной республики жили в достатке, с доходами явно превышающими средние заработки по Союзу. Самые масштабные стройки и проекты были там реализованы – одна ИнгурГЭС чего стоит. Самое большое количество молодежи с высшим образованием в процентном соотношении.
Можно до бесконечности перечислять, какие сливки снимала Грузия в общем союзном котле, и, конечно, мы были в недоумении, чего же им не хватает? Но еще более непонятным для нас было то, что после этих кровавых событий весь мир должен был ходить в трауре, сочувствовать им. Я хорошо помню эти памятные стелы погибшим, которые они считали правильным ставить во всех уголках тогдашней Грузии. Наверно, надо полагать, что они такие борцы за справедливость, за свободу, против империи зла, и весь мир должен проникнуться сочувствием к их потерям, сопереживать им.
Незаживающая рана
На самом деле, как показала история, все это было обыкновенной фальшью. Ведь именно эти "борцы против гнета советской тирании и тюрьмы народов" оказались захватчиками. Именно самые заметные из них были в авангарде оккупационного корпуса, который вошел на территорию Абхазии и начал кровопролитную войну. Именно они принесли нашей Родине горе, страдания, пожары, неисчислимые жертвы.
И именно один из них с ведома и по приказу высшего военного руководства Грузии выпустил ракету, сбившую вертолет над Латским ущельем 14 декабря 1992 года.
Это самая большая трагедия народа Абхазии в современной истории. Беженцы из блокадного Ткуарчала, которые летели на "большую землю" от голода и холода, сгорели заживо в обломках упавшего вертолета.
Если набраться силы воли и внимательно прочитать список погибших, ты отчетливо понимаешь масштаб злодеяния. Сколько загубленных судеб, сколько несбывшихся надежд. Сколько детей, в том числе неродившихся. Старики и женщины. Никого не пожалели "свободолюбивые приверженцы европейских ценностей".
Читаешь имена, фамилии, и волосы дыбом встают. Вряд ли найдется в Абхазии семья, чей родной или близкий не стал жертвой того преступления.
А если начинаешь вникать, кто именно погиб, то с ужасом понимаешь, что там были целые семьи, братья и сестры. И нет там градации по национальности. Конечно, в основном абхазы, но там и грузины, и русские, ведь Ткуарчал был многонационален.
Читаешь воспоминания людей, которые чудом не оказались на борту того вертолета – кто-то опоздал, кто-то не поместился – и вроде бы они должны радоваться. Но не в этом случае. Ведь наверняка среди погибших их родные, соседи, друзья. Это самое страшное преступление грузинских оккупантов. Это самая большая трагедия, незаживающая рана в наших душах.