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Депутаты приняли поправки в закон о правовом статусе иностранных граждан в Абхазии
Депутаты приняли поправки в закон о правовом статусе иностранных граждан в Абхазии
В Абхазии до 31 декабря 2023 года отсрочено введение миграционных карт для иностранных граждан. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T18:55+0300
2022-12-15T18:55+0300
2022-12-15T19:18+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В первом чтении депутаты Парламента Абхазии приняли проект закона "О внесении изменений в Закон "О правовом положении граждан в Республике Абхазия". Кабмин будет устанавливать порядок и условия постановки на учет по месту пребывания. На заседании многие депутаты высказались против принятия закона, не рекомендовал проект к принятию и профильный комитет по государственно-правовой политике. По мнению противников поправок, внесение изменений приведет к созданию дополнительных сложностей для туристов, в особенности "диких" туристов, которые не проживают в местах размещения или переезжают из одного места в другое. По итогам голосования законопроект прошел в первом чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnom-uchete-inostrannykh-grazhdan---1039157464.html
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парламент абхазии, общество
парламент абхазии, общество
Депутаты приняли поправки в закон о правовом статусе иностранных граждан в Абхазии
18:55 15.12.2022 (обновлено: 19:18 15.12.2022)
В Абхазии до 31 декабря 2023 года отсрочено введение миграционных карт для иностранных граждан.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В первом чтении депутаты Парламента Абхазии приняли проект закона "О внесении изменений в Закон "О правовом положении граждан в Республике Абхазия".
Согласно поправкам, иностранные граждане и лица без гражданства должны будут вставать на учет по месту пребывание в Абхазии свыше трех дней.
Кабмин будет устанавливать порядок и условия постановки на учет по месту пребывания.
На заседании многие депутаты высказались против принятия закона, не рекомендовал проект к принятию и профильный комитет по государственно-правовой политике.
По мнению противников поправок, внесение изменений приведет к созданию дополнительных сложностей для туристов, в особенности "диких" туристов, которые не проживают в местах размещения или переезжают из одного места в другое.
По итогам голосования законопроект прошел в первом чтении.