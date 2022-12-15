https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/deputaty-prinyali-popravki-v-zakon-o-pravovom-statuse-inostrannykh-grazhdan-v-abkhazii-1043146368.html

Депутаты приняли поправки в закон о правовом статусе иностранных граждан в Абхазии

Депутаты приняли поправки в закон о правовом статусе иностранных граждан в Абхазии

В Абхазии до 31 декабря 2023 года отсрочено введение миграционных карт для иностранных граждан. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T18:55+0300

2022-12-15T18:55+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В первом чтении депутаты Парламента Абхазии приняли проект закона "О внесении изменений в Закон "О правовом положении граждан в Республике Абхазия". Кабмин будет устанавливать порядок и условия постановки на учет по месту пребывания. На заседании многие депутаты высказались против принятия закона, не рекомендовал проект к принятию и профильный комитет по государственно-правовой политике. По мнению противников поправок, внесение изменений приведет к созданию дополнительных сложностей для туристов, в особенности "диких" туристов, которые не проживают в местах размещения или переезжают из одного места в другое. По итогам голосования законопроект прошел в первом чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220519/posrednik-gamisoniya-o-migratsionnom-uchete-inostrannykh-grazhdan---1039157464.html

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