https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/glava-minselkhoza-obyasnil-pochemu-na-rossiyskom-rynke-upal-spros-na-abkhazskie-mandariny-1043146847.html
Глава Минсельхоза объяснил, почему на российском рынке упал спрос на абхазские мандарины
Глава Минсельхоза объяснил, почему на российском рынке упал спрос на абхазские мандарины
Абхазские фермеры жалуются на трудности с реализацией мандаринов. По их словам, покупателей практически нет, к тому же товар не окупается из-за низких цен на... 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T20:10+0300
2022-12-15T20:10+0300
2022-12-15T19:43+0300
в абхазии
мандарины
сельское хозяйство
абхазия
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Спрос на абхазские цитрусы в России уменьшился из-за насыщения рынка китайскими и турецкими мандаринами, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.По его словам, Россия - единственный рынок сбыта сельхозпродуктов из Абхазии. В последние два года из-за закрытых границ, связанные с пандемией, спрос на абхазские мандарины был высокий, и проблем с реализацией урожая не было.На сегодняшний день более 15 тысяч тонн мандаринов уже экспортировано, это намного больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но это в два раза меньше 2020 года. Министр выразил надежду, что до конца сезона спрос на абхазские мандарины еще вырастит, и фермеры смогут продать урожай по хорошей цене.Абхазские фермеры жалуются на трудности с реализацией мандаринов. По их словам, покупателей практически нет, к тому же товар не окупается из-за низких цен на цитрусовые. По словам жителя села Джгерда, агронома Виталия Тужба, в этом году мандарины стоят 15-20 рублей, что не покрывает всех затрат, связанные с уходом сельхозкультуры и сбором урожая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/takie-obstoyatelstva-tuzhba-ob-urozhae-abkhazskikh-mandarinov-1042161713.html
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мандарины, сельское хозяйство, абхазия
мандарины, сельское хозяйство, абхазия
Глава Минсельхоза объяснил, почему на российском рынке упал спрос на абхазские мандарины
Абхазские фермеры жалуются на трудности с реализацией мандаринов. По их словам, покупателей практически нет, к тому же товар не окупается из-за низких цен на цитрусовые.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Спрос на абхазские цитрусы в России уменьшился из-за насыщения рынка китайскими и турецкими мандаринами, рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.
"По нашей информации, из Китая и Турции поставляют цитрусовые большими партиями. Многие выдают импортные мандарины за абхазские. Мы обращались по этому поводу в Россельхознадзор", - пояснил он.
По его словам, Россия - единственный рынок сбыта сельхозпродуктов из Абхазии. В последние два года из-за закрытых границ, связанные с пандемией, спрос на абхазские мандарины был высокий, и проблем с реализацией урожая не было.
На сегодняшний день более 15 тысяч тонн мандаринов уже экспортировано, это намного больше, чем за аналогичный период 2021 года. Но это в два раза меньше 2020 года.
Министр выразил надежду, что до конца сезона спрос на абхазские мандарины еще вырастит, и фермеры смогут продать урожай по хорошей цене.
Абхазские фермеры жалуются на трудности с реализацией мандаринов. По их словам, покупателей практически нет, к тому же товар не окупается из-за низких цен на цитрусовые. По словам жителя села Джгерда, агронома Виталия Тужба, в этом году мандарины стоят 15-20 рублей, что не покрывает всех затрат, связанные с уходом сельхозкультуры и сбором урожая.