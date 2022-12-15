https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/meteorolog-rasskazala-ozhidat-li-snega-na-novyy-god-v-abkhazii--1043127793.html
Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии
Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии
Когда зима окончательно вступит в свои права, ожидать ли снега на Новый год и успеют ли собрать оставшийся урожай цитрусовых до похолодания, в эфире радио... 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T13:01+0300
2022-12-15T13:01+0300
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Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии
Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии
Вторая половина декабря будет дождливой, с понижением температуры воздуха, солнечных дней будет мало, сказала Ахсалба в эфире радио."17-18 декабря распогодится, выглянет солнышко, а в понедельник снова дожди. Подобное будет наблюдаться до конца декабря. В среднем дневные температуры будет от 8 до 5 градусов. Ночные – от 3 до -1. 27 декабря, возможно, будет снег, однако в новогоднюю ночь его пока мы не ожидаем. Будет солнечная погода, но морозная", - подчеркнула метеоролог.Ахсалба также рассказала, ожидать ли заморозки до конца декабря.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии
13:01 15.12.2022 (обновлено: 13:02 15.12.2022)
Когда зима окончательно вступит в свои права, ожидать ли снега на Новый год и успеют ли собрать оставшийся урожай цитрусовых до похолодания, в эфире радио Sputnik рассказала метеоролог Асида Ахсалба.
Вторая половина декабря будет дождливой, с понижением температуры воздуха, солнечных дней будет мало, сказала Ахсалба в эфире радио.
"17-18 декабря распогодится, выглянет солнышко, а в понедельник снова дожди. Подобное будет наблюдаться до конца декабря. В среднем дневные температуры будет от 8 до 5 градусов. Ночные – от 3 до -1. 27 декабря, возможно, будет снег, однако в новогоднюю ночь его пока мы не ожидаем. Будет солнечная погода, но морозная", - подчеркнула метеоролог.
Ахсалба также рассказала, ожидать ли заморозки до конца декабря.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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