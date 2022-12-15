https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/meteorolog-rasskazala-ozhidat-li-snega-na-novyy-god-v-abkhazii--1043127793.html

Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии

Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии

Когда зима окончательно вступит в свои права, ожидать ли снега на Новый год и успеют ли собрать оставшийся урожай цитрусовых до похолодания, в эфире радио... 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T13:01+0300

2022-12-15T13:01+0300

2022-12-15T13:02+0300

радио

подкасты

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0f/1043127637_26:0:1267:698_1920x0_80_0_0_3373e271106b2ebb5afb9327cb211b18.jpg

Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии Метеоролог рассказала, ожидать ли снега на Новый год в Абхазии

Вторая половина декабря будет дождливой, с понижением температуры воздуха, солнечных дней будет мало, сказала Ахсалба в эфире радио."17-18 декабря распогодится, выглянет солнышко, а в понедельник снова дожди. Подобное будет наблюдаться до конца декабря. В среднем дневные температуры будет от 8 до 5 градусов. Ночные – от 3 до -1. 27 декабря, возможно, будет снег, однако в новогоднюю ночь его пока мы не ожидаем. Будет солнечная погода, но морозная", - подчеркнула метеоролог.Ахсалба также рассказала, ожидать ли заморозки до конца декабря.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, погода в абхазии, аудио