https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/nachalsya-kasting-muzykalnogo-proekta-apsny-star-1043128021.html

Начался кастинг музыкального проекта "Аpsny-Star"

Начался кастинг музыкального проекта "Аpsny-Star"

Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T13:49+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кастинг музыкального проекта "Аpsny-Star" начался в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в четверг, 15 декабря.Согласно условиям отбора, претендентам на участие в музыкальном проекте должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. В жюри конкурса вошли композитор Анри Гумба, продюсеры проекта Роланд Бганба и Тимур Аршба.Участники кастинга не скрывали своего волнения перед ответственным выступлением. Саиде Атейба 16 лет, для того чтобы попробовать свои силы, она приехала в столицу из Пицунды.Десять лет назад, когда проект "Аpsny-Star" прошел впервые, Инессе Григолия было всего девять лет, за проектом она следила по телевидению. "Я пою уже шесть лет и хотела попробовать что-то новое для себя, услышала, что есть такой проект. Буду исполнять песню, написанную Галустом Качконяном, которая называется "Молодые голоса", она есть на абхазском и на русском, я буду исполнять на абхазском", – рассказала Григолия.Конкурс продлится около года, он будет поделен на три сезона, в каждом из них примут участие по 15 конкурсантов. Первый сезон "Аpsny-Star" начнется в феврале.В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Кроме того, участники музыкального конкурса будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/shans-na-izvestnost-proekt-apsny-star-vernetsya-na-abkhazskuyu-stsenu-1042874034.html

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