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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с юга. 15.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-15T19:40+0300
2022-12-15T19:40+0300
2022-12-15T19:45+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В пятницу, 16 декабря, в Абхазии будет облачно, дождь разной интенсивности, туман. Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 декабря
19:40 15.12.2022 (обновлено: 19:45 15.12.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с юга.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В пятницу, 16 декабря, в Абхазии будет облачно, дождь разной интенсивности, туман.
Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.