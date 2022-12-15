https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-16-dekabrya-1043147781.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с юга. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В пятницу, 16 декабря, в Абхазии будет облачно, дождь разной интенсивности, туман. Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии