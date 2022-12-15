https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/vneseny-izmeneniya-v-soglashenie-abkhazii-i-rossii-o-sofinansirovanii-zarplat-byudzhetnikov-1043129152.html

Внесены изменения в соглашение Абхазии и России о софинансировании зарплат бюджетников

Внесены изменения в соглашение Абхазии и России о софинансировании зарплат бюджетников

Абхазо-российское соглашение о софинансировании заработной платы бюджетников было подписано в 2015 году. 15.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-15T11:55+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Парламент внес изменения в соглашение между Абхазией и Россией о порядке и условиях софинансирования за счет средств РФ повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.Соглашение продлили до 2025 года. Изменения устанавливают дополнительные условия софинансирования – одновременно один работник не сможет занимать более 1,5 штатной единицы. Также установлены новые формы отчетности расходования выделенных средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/delba-rasskazal-kak-izmenitsya-dolya-abkhazii-v-sofinansirovanii-zarplat-byudzhetnikov-1041001506.html

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