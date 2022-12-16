https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/bank-rossii-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-v-75-godovykh-1043159586.html

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых

По прогнозу Банка, в 2023 году годовая инфляция снизится до 5-7%, а в 2024-м вернется к 4%. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Банка. Отмечается, что инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне и существенно не изменились, но при этом проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными, что связано с давлением со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также в зависимости от внутренних и внешних финансовых рисков. В конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта – до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления роста цен, а затем в конце апреля ставка снизилась сразу на 3 процентных пункта – до 14% годовых.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221108/nabiullina-bankovskaya-sistema-rossii-vyderzhala-shoki-2022-goda-1042515351.html

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