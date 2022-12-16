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https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/bolshoe-kolichestvo-razlitoy-rtuti-obnaruzhili-v-zabroshennom-dome-v-sukhume-1043160371.html
Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме
Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме
Всего спасатели вывезли из дома около 600 граммов металла – половина была разлита, другая хранилась в стеклянной емкости. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Около 600 граммов ртути обнаружили спасатели в заброшенном доме по улице Адыгейской в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Ртуть обнаружила одна из жительниц города. Сообщается, что общий объем разлитого металла составил 300 граммов, еще столько же находилось в стеклянной емкости.Сотрудники МЧС собрали ртуть и вывезли емкости, а также обработали помещение реактивами для нейтрализации токсичного металла.Ртуть – это ядовитое вещество, действие которого проявляется при вдыхании его паров. Даже небольшое количество ртути опасно для человеческого здоровья при длительном воздействии. МЧС Абхазии призывает граждан к осторожности и просит незамедлительно обращаться в ведомство в случае обнаружения опасной для здоровья бытовой химии или поврежденных медицинских приборов, содержащих активные химические элементы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html
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абхазия, новости, мчс абхазии

Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме

15:33 16.12.2022 (обновлено: 15:50 16.12.2022)
© Foto / МЧС Абхазии В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Всего спасатели вывезли из дома около 600 граммов металла – половина была разлита, другая хранилась в стеклянной емкости.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Около 600 граммов ртути обнаружили спасатели в заброшенном доме по улице Адыгейской в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ртуть обнаружила одна из жительниц города. Сообщается, что общий объем разлитого металла составил 300 граммов, еще столько же находилось в стеклянной емкости.
© Foto / МЧС Абхазии В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / МЧС Абхазии
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
© Foto / МЧС Абхазии В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / МЧС Абхазии
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
1/2
© Foto / МЧС Абхазии
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
2/2
© Foto / МЧС Абхазии
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
Сотрудники МЧС собрали ртуть и вывезли емкости, а также обработали помещение реактивами для нейтрализации токсичного металла.
Ртуть – это ядовитое вещество, действие которого проявляется при вдыхании его паров. Даже небольшое количество ртути опасно для человеческого здоровья при длительном воздействии.
МЧС Абхазии призывает граждан к осторожности и просит незамедлительно обращаться в ведомство в случае обнаружения опасной для здоровья бытовой химии или поврежденных медицинских приборов, содержащих активные химические элементы.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил премьер-министру Александру Анквабу о результатах деятельности ведомства - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
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Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года
19 октября, 18:13
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