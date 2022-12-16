Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Около 600 граммов ртути обнаружили спасатели в заброшенном доме по улице Адыгейской в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Ртуть обнаружила одна из жительниц города. Сообщается, что общий объем разлитого металла составил 300 граммов, еще столько же находилось в стеклянной емкости.Сотрудники МЧС собрали ртуть и вывезли емкости, а также обработали помещение реактивами для нейтрализации токсичного металла.Ртуть – это ядовитое вещество, действие которого проявляется при вдыхании его паров. Даже небольшое количество ртути опасно для человеческого здоровья при длительном воздействии. МЧС Абхазии призывает граждан к осторожности и просит незамедлительно обращаться в ведомство в случае обнаружения опасной для здоровья бытовой химии или поврежденных медицинских приборов, содержащих активные химические элементы.
В одном из домов по улице Адыгейской в Сухуме была обнаружена разлитая ртуть
Сотрудники МЧС собрали ртуть и вывезли емкости, а также обработали помещение реактивами для нейтрализации токсичного металла.
Ртуть – это ядовитое вещество, действие которого проявляется при вдыхании его паров. Даже небольшое количество ртути опасно для человеческого здоровья при длительном воздействии.
МЧС Абхазии призывает граждан к осторожности и просит незамедлительно обращаться в ведомство в случае обнаружения опасной для здоровья бытовой химии или поврежденных медицинских приборов, содержащих активные химические элементы.