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Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме

Большое количество разлитой ртути обнаружили в заброшенном доме в Сухуме

Всего спасатели вывезли из дома около 600 граммов металла – половина была разлита, другая хранилась в стеклянной емкости. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T15:33+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Около 600 граммов ртути обнаружили спасатели в заброшенном доме по улице Адыгейской в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Ртуть обнаружила одна из жительниц города. Сообщается, что общий объем разлитого металла составил 300 граммов, еще столько же находилось в стеклянной емкости.Сотрудники МЧС собрали ртуть и вывезли емкости, а также обработали помещение реактивами для нейтрализации токсичного металла.Ртуть – это ядовитое вещество, действие которого проявляется при вдыхании его паров. Даже небольшое количество ртути опасно для человеческого здоровья при длительном воздействии. МЧС Абхазии призывает граждан к осторожности и просит незамедлительно обращаться в ведомство в случае обнаружения опасной для здоровья бытовой химии или поврежденных медицинских приборов, содержащих активные химические элементы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html

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