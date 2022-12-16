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Конституцию для детей издали в Абхазии
Конституцию для детей издали в Абхазии
В книге простым языком изложено, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организовано взаимодействие всех трех ветвей... 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T09:00+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В Абхазии издали Конституцию для детей. Об этом сообщили в эфире телеканала "Абаза-ТВ"."От того, насколько подрастающее поколение будет знать содержание Конституции Республики Абхазия и уметь применять знания в области права, будет зависеть будущее нашего государства, степень образованности народа и всеобщее благоденствие. И если, помимо любви к Родине, получится привить ребенку в детстве еще и знание Конституции, то мы заложим прочный фундамент для становления умных и перспективных молодых людей, которые смогут достойно представлять нашу страну в институтах гражданского общества", – уверена Ходжашвили.Иллюстрации к книге создали ученики Центра детского творчества и арт-студий республики. Такой подход к книге призван привлечь внимание со стороны целевой аудитории – детей. Всего было выпущено две тысячи экземпляров книги.По словам судьи Конституционного суда Дианы Пилия, из занимательных сюжетов школьники смогут узнать, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организована деятельность всех трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что издание Конституции для детей – историческое событие."Именно это поколение будет представить республику как внутри, так и во внешнем мире. Это важно и потому, что только тот человек, который знает свои права, может быть самостоятельным, сильным, понимать, как можно защитить как себя, так и окружающих", – добавил он.Начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил отметила, что пособие обязательно будет направлено в школы и детсады республики и сотрудники управления будут ходатайствовать и просить содействия у администрации города о выпуске дополнительных экземпляров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/transformatsii-vo-blago-istoriya-konstitutsii-abkhazii-1042818136.html
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абхазия, новости, конституция республики абхазия
Конституцию для детей издали в Абхазии
09:00 16.12.2022 (обновлено: 10:25 16.12.2022)
В книге простым языком изложено, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организовано взаимодействие всех трех ветвей власти.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В Абхазии издали Конституцию для детей. Об этом сообщили в эфире телеканала "Абаза-ТВ".
Идея о создании пособия возникла у главы Конституционного суда Людмилы Ходжашвили.
"От того, насколько подрастающее поколение будет знать содержание Конституции Республики Абхазия и уметь применять знания в области права, будет зависеть будущее нашего государства, степень образованности народа и всеобщее благоденствие. И если, помимо любви к Родине, получится привить ребенку в детстве еще и знание Конституции, то мы заложим прочный фундамент для становления умных и перспективных молодых людей, которые смогут достойно представлять нашу страну в институтах гражданского общества", – уверена Ходжашвили.
Иллюстрации к книге создали ученики Центра детского творчества и арт-студий республики. Такой подход к книге призван привлечь внимание со стороны целевой аудитории – детей. Всего было выпущено две тысячи экземпляров книги.
По словам судьи Конституционного суда Дианы Пилия, из занимательных сюжетов школьники смогут узнать, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организована деятельность всех трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов отметил, что издание Конституции для детей – историческое событие.
"Именно это поколение будет представить республику как внутри, так и во внешнем мире. Это важно и потому, что только тот человек, который знает свои права, может быть самостоятельным, сильным, понимать, как можно защитить как себя, так и окружающих", – добавил он.
Начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил отметила, что пособие обязательно будет направлено в школы и детсады республики и сотрудники управления будут ходатайствовать и просить содействия у администрации города о выпуске дополнительных экземпляров.