https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-dekabrya-1043160955.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии