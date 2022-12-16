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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T16:15+0300
2022-12-16T16:15+0300
2022-12-16T16:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 17 и 18 декабря
16:15 16.12.2022 (обновлено: 16:27 16.12.2022)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.