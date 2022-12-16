https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/sozdana-rabochaya-gruppa-po-podgotovke-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1043162722.html

Создана рабочая группа по подготовке новогодних мероприятий в Сухуме

Создана рабочая группа по подготовке новогодних мероприятий в Сухуме

Торжественное открытие главной елки столицы состоится 25 декабря, и вплоть до Рождества на площади Свободы будут проходить праздничные мероприятия. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T18:39+0300

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению новогодних и рождественских мероприятий в столице, сообщается на сайте администрации города.Также распоряжением главы администрации на территории площади Свободы запрещена продажа сувениров, игрушек, пиротехники, табачной и алкогольной продукции, прокат велосипедов, самокатов, электрических машинок.Во время праздников УВД по Сухуму рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности движения транспорта и пассажиров, сохранности элементов праздничного оформления города. Также сотрудники правоохранительных органов должны будут следить за тем, чтобы в местах массовых мероприятий и скоплений людей не использовалась пиротехника.Кроме того, сотрудники ПСО МЧС по Сухуму и Сухумскому району будут дежурить в местах проведения новогодних мероприятий, чтобы не допустить несчастных случаев с использованием пиротехники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/administratsiya-sukhuma-rasskazala-chto-zhdet-zhiteley-v-novogodnie-prazdniki-1043153246.html

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