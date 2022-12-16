https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/administratsiya-sukhuma-rasskazala-chto-zhdet-zhiteley-v-novogodnie-prazdniki-1043153246.html

Хашиг рассказала, что ждет жителей Сухума в новогодние праздники

Хашиг рассказала, что ждет жителей Сухума в новогодние праздники

В новогодние праздники жителей столицы ждут концерты, представления для детей, показы фильмов под открытым небом и танцы до утра. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T12:50+0300

2022-12-16T12:50+0300

2022-12-16T13:56+0300

абхазия

сухум

новый год в абхазии

новый год

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e415496e58dbd256d54f1e8bd89f71d.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Торжественное открытие главной новогодней елки в Сухуме состоится 25 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik начальник управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.Там же будет организован кинотеатр под открытым небом, в котором каждый желающий сможет посмотреть фильмы и мультики на абхазском языке. Кроме того, на площади можно будет попеть в караоке, а с утра и до поздней ночи у елки будет играть фоновая праздничная музыка.Хашиг отметила, что в этом году елка, площадь и парк будут освещены больше, чем в прошлом году, и это позволит создать настоящую новогоднюю атмосферу. Новые световые инсталляции будут установлены и в центре города. Для бесперебойного освещения главной елки и окружающих ее инсталляций будут установлены два генератора.Кроме того, праздничные мероприятия для детей и выступления инструментальных ансамблей будут организованы на набережной Махаджиров, в парке имени Баграта Шинкуба, на площади Багапша, у колоннады и на площади у Абхазского драмтеатра.С 26 по 30 декабря праздники для детей пройдут и в шести микрорайонах столицы. По словам Хашиг, в микрорайонах уже начали устанавливать елки.В саму новогоднюю ночь до утра для жителей Сухума будет играть диджей, а в час ночи администрация города обещает праздничный салют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/teatralizovannyy-marafon-novogodnikh-predstavleniy-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1043140873.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/meteorolog-rasskazala-ozhidat-li-snega-na-novyy-god-v-abkhazii--1043127793.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, новый год в абхазии, новый год