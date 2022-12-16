https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/administratsiya-sukhuma-rasskazala-chto-zhdet-zhiteley-v-novogodnie-prazdniki-1043153246.html
Хашиг рассказала, что ждет жителей Сухума в новогодние праздники
Хашиг рассказала, что ждет жителей Сухума в новогодние праздники
В новогодние праздники жителей столицы ждут концерты, представления для детей, показы фильмов под открытым небом и танцы до утра. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-16T12:50+0300
2022-12-16T12:50+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Торжественное открытие главной новогодней елки в Сухуме состоится 25 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik начальник управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.Там же будет организован кинотеатр под открытым небом, в котором каждый желающий сможет посмотреть фильмы и мультики на абхазском языке. Кроме того, на площади можно будет попеть в караоке, а с утра и до поздней ночи у елки будет играть фоновая праздничная музыка.Хашиг отметила, что в этом году елка, площадь и парк будут освещены больше, чем в прошлом году, и это позволит создать настоящую новогоднюю атмосферу. Новые световые инсталляции будут установлены и в центре города. Для бесперебойного освещения главной елки и окружающих ее инсталляций будут установлены два генератора.Кроме того, праздничные мероприятия для детей и выступления инструментальных ансамблей будут организованы на набережной Махаджиров, в парке имени Баграта Шинкуба, на площади Багапша, у колоннады и на площади у Абхазского драмтеатра.С 26 по 30 декабря праздники для детей пройдут и в шести микрорайонах столицы. По словам Хашиг, в микрорайонах уже начали устанавливать елки.В саму новогоднюю ночь до утра для жителей Сухума будет играть диджей, а в час ночи администрация города обещает праздничный салют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/teatralizovannyy-marafon-novogodnikh-predstavleniy-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1043140873.html
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Хашиг рассказала, что ждет жителей Сухума в новогодние праздники
12:50 16.12.2022 (обновлено: 13:56 16.12.2022)
В новогодние праздники жителей столицы ждут концерты, представления для детей, показы фильмов под открытым небом и танцы до утра.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik.
Торжественное открытие главной новогодней елки в Сухуме состоится 25 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik
начальник управления культуры столичной администрации Наала Хашиг.
По ее словам, 25 декабря на площади Свободы пройдет праздничный концерт. Далее ежедневно и до Рождества у главной елки будут проходить развлекательные мероприятия для детей, будут открыты павильоны с едой, согревающими напитками и сладостями.
Там же будет организован кинотеатр под открытым небом, в котором каждый желающий сможет посмотреть фильмы и мультики на абхазском языке. Кроме того, на площади можно будет попеть в караоке, а с утра и до поздней ночи у елки будет играть фоновая праздничная музыка.
Хашиг отметила, что в этом году елка, площадь и парк будут освещены больше, чем в прошлом году, и это позволит создать настоящую новогоднюю атмосферу. Новые световые инсталляции будут установлены и в центре города. Для бесперебойного освещения главной елки и окружающих ее инсталляций будут установлены два генератора.
Кроме того, праздничные мероприятия для детей и выступления инструментальных ансамблей будут организованы на набережной Махаджиров, в парке имени Баграта Шинкуба, на площади Багапша, у колоннады и на площади у Абхазского драмтеатра.
С 26 по 30 декабря праздники для детей пройдут и в шести микрорайонах столицы. По словам Хашиг, в микрорайонах уже начали устанавливать елки.
В саму новогоднюю ночь до утра для жителей Сухума будет играть диджей, а в час ночи администрация города обещает праздничный салют.