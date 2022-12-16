https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/sukhum-i-kazan-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-turizma-1043163922.html

Сухум и Казань будут сотрудничать в области туризма

Сухум и Казань будут сотрудничать в области туризма

Презентация туристического потенциала столицы Татарстана прошла в пятницу в посольстве Абхазии в Москве. 16.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о взаимодействии в области туризма, сообщает пресс-служба столичной администрации.На презентации в посольстве Абхазии в Москве Санникова представила туристический потенциал Казани и рассказала о достопримечательностях города"В Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей в нашем прекрасном городе и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов", - отметила она. Леван Адлейба, в свою очередь, отметил высокий профессионализм и четкость, с которой власти Казани подходят к развитию туризма и подчеркнул, что соглашения, которые, помимо столицы Татарстана Сухум заключил с рядом других российских городов, позволяют правильно презентовать республику и увеличить туристический поток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/sukhum-i-bryansk-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1040228530.html

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