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Сухум и Казань будут сотрудничать в области туризма
Сухум и Казань будут сотрудничать в области туризма
Презентация туристического потенциала столицы Татарстана прошла в пятницу в посольстве Абхазии в Москве. 16.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о взаимодействии в области туризма, сообщает пресс-служба столичной администрации.На презентации в посольстве Абхазии в Москве Санникова представила туристический потенциал Казани и рассказала о достопримечательностях города"В Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей в нашем прекрасном городе и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов", - отметила она. Леван Адлейба, в свою очередь, отметил высокий профессионализм и четкость, с которой власти Казани подходят к развитию туризма и подчеркнул, что соглашения, которые, помимо столицы Татарстана Сухум заключил с рядом других российских городов, позволяют правильно презентовать республику и увеличить туристический поток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220713/sukhum-i-bryansk-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1040228530.html
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абхазия, сухум, новости, казань
абхазия, сухум, новости, казань

Сухум и Казань будут сотрудничать в области туризма

21:13 16.12.2022 (обновлено: 21:21 16.12.2022)
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкВиды Казани
Виды Казани - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2022
© Sputnik / Алексей Насыров
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Презентация туристического потенциала столицы Татарстана прошла в пятницу в посольстве Абхазии в Москве.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о взаимодействии в области туризма, сообщает пресс-служба столичной администрации.
Со стороны абхазской столицы документ подписал гендиректор МУП сухумской администрации "Арго-Инвест" Леван Адлейба, со стороны столицы Татарстана - директор муниципального казенного учреждения "Комитет по развитию города Казани" Дарья Санникова.
На презентации в посольстве Абхазии в Москве Санникова представила туристический потенциал Казани и рассказала о достопримечательностях города
"В Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей в нашем прекрасном городе и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов", - отметила она.
Леван Адлейба, в свою очередь, отметил высокий профессионализм и четкость, с которой власти Казани подходят к развитию туризма и подчеркнул, что соглашения, которые, помимо столицы Татарстана Сухум заключил с рядом других российских городов, позволяют правильно презентовать республику и увеличить туристический поток.
Сухум и Брянск подписали договор о сотрудничестве и дружбе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.07.2022
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13 июля, 12:10
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