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Абхазия отправила сто тонн мандаринов в новые российские регионы
Абхазия отправила сто тонн мандаринов в новые российские регионы
Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья был организован по поручению президента Абхазии Аслана Бжания. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Жители Абхазии собрали гуманитарный груз, состоящий из ста тонн мандаринов для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.Гуманитарный груз во все регионы будет сопровождать глава МЧС республики Лев Квициния.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям окажут волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.Пункты сбора мандаринов для детей Донбасса были развернуты во всех районах республики 5 декабря. Каждый житель Абхазии мог поучаствовать в акции и отправить цитрусы жителям новых российских регионов к новогодним праздникам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/bolee-desyati-tysyach-tonn-mandarinov-vyvezli-iz-abkhazii-v-rossiyu-1043058046.html
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абхазия, новости, донбасс
Абхазия отправила сто тонн мандаринов в новые российские регионы
13:03 17.12.2022 (обновлено: 13:12 17.12.2022)
Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья был организован по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik.
Жители Абхазии собрали гуманитарный груз, состоящий из ста тонн мандаринов для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
Колонна МЧС Абхазии выехала из Сухума в ночь с 16 на 17 декабря. Сообщается, что первая партия мандаринов прибудет на Донбасс уже 19 декабря.
Гуманитарный груз во все регионы будет сопровождать глава МЧС республики Лев Квициния.
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям окажут волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Пункты сбора мандаринов для детей Донбасса были развернуты во всех районах республики 5 декабря. Каждый житель Абхазии мог поучаствовать в акции и отправить цитрусы жителям новых российских регионов к новогодним праздникам.