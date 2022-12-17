https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/ansambl-samurzakan-zanyal-prizovye-mesta-na-festivalyakh-v-rossii-1043177316.html
Ансамбль "Самурзакан" занял призовые места на фестивалях в России
Ансамбль "Самурзакан" занял призовые места на фестивалях в России
Танцоры из Абхазии представляли зрителям три танца - горский, албанский и абхазский. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T19:27+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Хореографический ансамбль "Самурзакан" из Гала занял призовые места на танцевальных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации Гала. А на международном фестивале "Диагональ" в Москве танцоры из Абхазии завоевали два диплома в номинации "Народная хореография" - за абхазский и горский танцы, а также гран-при за албанский танец. Художественный руководитель ансамбля – Беслан Кобалия, хореографы – Паата Хубулава, Каха Цквитария, Зука Джинджолия, Виктория Баркая.Фестиваль "Движение вверх" проходил в городе на Неве с 9 по 11 декабря. В нем принимали участие творческие коллективы, ансамбли и солисты различных жанров и направлений, как любительские, так и профессиональные.Конкурс "Диагональ" проходил в Москве 11 декабря. Детские коллективы состязались по нескольким направлениям - хореографии, театру мод и театральному искусству.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221215/detskiy-ansambl-afyrtyn-zavoeval-gran-pri-na-festivale-v-sankt-peterburge-1043137002.html
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Ансамбль "Самурзакан" занял призовые места на фестивалях в России
19:27 17.12.2022 (обновлено: 19:46 17.12.2022)
Танцоры из Абхазии представляли зрителям три танца - горский, албанский и абхазский.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Хореографический ансамбль "Самурзакан" из Гала занял призовые места на танцевальных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации Гала.
На всероссийском фестивале "Движение вверх" в северной столице ансамбль получил гран-при за абхазский танец и два диплома первой степени - за албанский и горский танцы.
А на международном фестивале "Диагональ" в Москве танцоры из Абхазии завоевали два диплома в номинации "Народная хореография" - за абхазский и горский танцы, а также гран-при за албанский танец.
Художественный руководитель ансамбля – Беслан Кобалия, хореографы – Паата Хубулава, Каха Цквитария, Зука Джинджолия, Виктория Баркая.
Фестиваль "Движение вверх" проходил в городе на Неве с 9 по 11 декабря. В нем принимали участие творческие коллективы, ансамбли и солисты различных жанров и направлений, как любительские, так и профессиональные.
Конкурс "Диагональ" проходил в Москве 11 декабря. Детские коллективы состязались по нескольким направлениям - хореографии, театру мод и театральному искусству.