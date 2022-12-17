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Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Сухуме
Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Сухуме
В турнире, организованном Госкомспорта совместно с Федерацией тяжелой атлетики Абхазии приняли участие сорок спортсменов из Гудауты, Гагры и Сухума. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T17:57+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания в Сухуме, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту республики.Сухумчане заняли первое общекомандное место, "серебро" досталось тяжелоатлетам из Гагры, третье место - спортсменам из Гагры. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, победителям достались кубки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/put-chempiona-elkan-gvazava-rasskazal-kak-stal-tyazheloatletom-1042645917.html
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абхазия, спорт, новости
Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Сухуме
В турнире, организованном Госкомспорта совместно с Федерацией тяжелой атлетики Абхазии приняли участие сорок спортсменов из Гудауты, Гагры и Сухума.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik.
Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания в Сухуме, сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту республики.
В нем приняли участие более сорока спортсменов из Гагры, Гудауты и Сухума.
Сухумчане заняли первое общекомандное место, "серебро" досталось тяжелоатлетам из Гагры, третье место - спортсменам из Гагры.
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, победителям достались кубки.