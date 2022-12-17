https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/chempionat-abkhazii-po-tyazheloy-atletike-proshel-v-sukhume-1043175563.html

Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Сухуме

Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Сухуме

В турнире, организованном Госкомспорта совместно с Федерацией тяжелой атлетики Абхазии приняли участие сорок спортсменов из Гудауты, Гагры и Сухума. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Чемпионат Абхазии по тяжелой атлетике прошел в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания в Сухуме, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту республики.Сухумчане заняли первое общекомандное место, "серебро" досталось тяжелоатлетам из Гагры, третье место - спортсменам из Гагры. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, победителям достались кубки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/put-chempiona-elkan-gvazava-rasskazal-kak-stal-tyazheloatletom-1042645917.html

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