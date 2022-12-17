https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/detskiy-myuzikl-volshebnyy-globus-pokazhut-v-abkhazskom-teatre-1043164426.html
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском театре
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском театре
В мюзикле, в котором примут участие около 25 детей, будут звучать песни из уже известных мультфильмов - “Бременских музыкантов", "Буратино", "Красной шапочки"... 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T09:00+0300
2022-12-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Полномасштабный мюзикл детской музыкальной студии "Next" "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 7 и 8 января. Об этом в интервью Sputnik рассказала руководитель студии Фая Мархолия.Впервые премьера мюзикла прошла в 2019 году в РУСДРАМе и собрал аншлаг. Предполагалось, что выступление будет записано и позже показано на экранах страны, но по техническим причинам съемки отменились. В этом году, по словам Мархолия, съемки должны состояться."Мы очень хотим, чтобы зрителю понравилось, потому что мы оставили немалую часть своей души в каждом герое и в представлении в целом. Это интересная история для семьи, для детей, это история про, тех кто верит в доброе и в чудеса", - добавила она.В мюзикле задействованы около 25 детей из студии "Next". Они будут петь песни из известных советских и зарубежных мультфильмов - “Бременских музыкантов", "Буратино", "Красной шапочки", "Рапунцель", "Золушки", "Храброго сердца", "Холодного сердца", "Аладдина" и "Моаны", собранные в одну сюжетную линию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/administratsiya-sukhuma-rasskazala-chto-zhdet-zhiteley-v-novogodnie-prazdniki-1043153246.html
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абхазия, театр, культура, музыка
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском театре
В мюзикле, в котором примут участие около 25 детей, будут звучать песни из уже известных мультфильмов - “Бременских музыкантов", "Буратино", "Красной шапочки", "Рапунцель" и многих других, собранные в одну сюжетную линию.
СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Полномасштабный мюзикл детской музыкальной студии "Next" "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 7 и 8 января. Об этом в интервью Sputnik рассказала руководитель студии Фая Мархолия.
"Нашей студии уже восемь лет. В ней занимаются очень талантливые дети и подростки из разных городов нашей страны. Некоторые выпускники уже ярко светят на эстраде. Проекты студии уже полюбились зрителю своей зрелищностью. В этом году мы решили порадовать наших детишек самым настоящим масштабным мюзиклом "Волшебный глобус". Зритель благодаря волшебству на сцене попадёт в сказку", - рассказала Мархолия.
Впервые премьера мюзикла прошла в 2019 году в РУСДРАМе и собрал аншлаг. Предполагалось, что выступление будет записано и позже показано на экранах страны, но по техническим причинам съемки отменились. В этом году, по словам Мархолия, съемки должны состояться.
"Мы очень хотим, чтобы зрителю понравилось, потому что мы оставили немалую часть своей души в каждом герое и в представлении в целом. Это интересная история для семьи, для детей, это история про, тех кто верит в доброе и в чудеса", - добавила она.
В мюзикле задействованы около 25 детей из студии "Next". Они будут петь песни из известных советских и зарубежных мультфильмов - “Бременских музыкантов", "Буратино", "Красной шапочки", "Рапунцель", "Золушки", "Храброго сердца", "Холодного сердца", "Аладдина" и "Моаны", собранные в одну сюжетную линию.