https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/mintsifry-rossii-predupredilo-o-massovykh-ugonakh-akkauntov-v-telegram-1043175793.html

Минцифры России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

Минцифры России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram

Мошенники присылают пользователям сообщения о подарке - премиум-подписке. Код, который приходит в случае нажатия на кнопку, вводить нельзя, в противном случае... 17.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-17T18:40+0300

2022-12-17T18:40+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В субботу, 17 декабря, пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры - прим. ред).Если ничего не подозревающий пользователь вводит код, его аккаунт открывается в компьютере злоумышленника, и подобные мошеннические сообщения тут же рассылаются всему списку контактов. Минцифры предупреждает, что для безопасности аккаунта лучше подключить двухфакторную аутентификацию, а гражданам, уже попавшимся на удочку мошенников, нужно зайти в настройки и завершить сеансы на всех других устройствах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/kabanova-o-telegram-samoe-razvivayuscheesya-sotsialnoe-media-1042815623.html

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