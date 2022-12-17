https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/mintsifry-rossii-predupredilo-o-massovykh-ugonakh-akkauntov-v-telegram-1043175793.html
Минцифры России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram
Минцифры России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram
Мошенники присылают пользователям сообщения о подарке - премиум-подписке. Код, который приходит в случае нажатия на кнопку, вводить нельзя, в противном случае... 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T18:40+0300
2022-12-17T18:40+0300
2022-12-17T18:40+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В субботу, 17 декабря, пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры - прим. ред).Если ничего не подозревающий пользователь вводит код, его аккаунт открывается в компьютере злоумышленника, и подобные мошеннические сообщения тут же рассылаются всему списку контактов. Минцифры предупреждает, что для безопасности аккаунта лучше подключить двухфакторную аутентификацию, а гражданам, уже попавшимся на удочку мошенников, нужно зайти в настройки и завершить сеансы на всех других устройствах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/kabanova-o-telegram-samoe-razvivayuscheesya-sotsialnoe-media-1042815623.html
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новости, telegram (приложение)
новости, telegram (приложение)
Минцифры России предупредило о массовых угонах аккаунтов в Telegram
Мошенники присылают пользователям сообщения о подарке - премиум-подписке. Код, который приходит в случае нажатия на кнопку, вводить нельзя, в противном случае злоумышленники могут получить доступ к аккаунту.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik.
В субботу, 17 декабря, пользователи мессенджера Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, сообщает
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры - прим. ред).
Мошенники присылают пользователям сообщение от кого-то из списка контактов, в котором говорится о подарке - подписке на Telegram Premium. Когда пользователь нажимает кнопку, ему приходит код авторизации, который, якобы, необходимо ввести для активации подписки.
Если ничего не подозревающий пользователь вводит код, его аккаунт открывается в компьютере злоумышленника, и подобные мошеннические сообщения тут же рассылаются всему списку контактов.
Минцифры предупреждает, что для безопасности аккаунта лучше подключить двухфакторную аутентификацию, а гражданам, уже попавшимся на удочку мошенников, нужно зайти в настройки и завершить сеансы на всех других устройствах.