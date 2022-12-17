https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/pochti-sorok-reysov-otmeneny-ili-zaderzhany-v-moskovskikh-aeroportakh-1043165501.html

Почти сорок рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

Почти сорок рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах

Проблемы с вылетом из столицы и прилетом в нее связаны с погодными условиями, которые продолжат ухудшаться - снег усилится, так же, как и порывистый ветер. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" отменены или задержаны почти сорок рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".Причиной неудобств пассажиров стали погодные условия - в декабре в Москве выпало большое количество осадков, еще в четверг, 15 декабря, месячная норма была "перевыполнена" на 12%.По заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода будет ухудшаться, высота снежных сугробов в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - при нынешней высоте в 22 сантиметра сугробы прирастут еще на 10 сантиметров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

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