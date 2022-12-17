https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/pochti-sorok-reysov-otmeneny-ili-zaderzhany-v-moskovskikh-aeroportakh-1043165501.html
Почти сорок рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах
Почти сорок рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах
Проблемы с вылетом из столицы и прилетом в нее связаны с погодными условиями, которые продолжат ухудшаться - снег усилится, так же, как и порывистый ветер. 17.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" отменены или задержаны почти сорок рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".Причиной неудобств пассажиров стали погодные условия - в декабре в Москве выпало большое количество осадков, еще в четверг, 15 декабря, месячная норма была "перевыполнена" на 12%.По заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода будет ухудшаться, высота снежных сугробов в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - при нынешней высоте в 22 сантиметра сугробы прирастут еще на 10 сантиметров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html
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Почти сорок рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах
11:10 17.12.2022 (обновлено: 11:15 17.12.2022)
Проблемы с вылетом из столицы и прилетом в нее связаны с погодными условиями, которые продолжат ухудшаться - снег усилится, так же, как и порывистый ветер.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" отменены или задержаны почти сорок рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Расписание".
По информации на 10:23 по московскому времени, во "Внуково" задержаны шесть рейсов и отменены десять, в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и отменен один, а в "Шереметьево" шесть рейсов были отменены, еще столько же задержаны.
Причиной неудобств пассажиров стали погодные условия - в декабре в Москве выпало большое количество осадков, еще в четверг, 15 декабря, месячная норма была "перевыполнена" на 12%.
По заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода будет ухудшаться, высота снежных сугробов в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - при нынешней высоте в 22 сантиметра сугробы прирастут еще на 10 сантиметров.