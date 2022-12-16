https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/aeroport-sukhuma-kogda-vozobnovitsya-aviasoobschenie-s-abkhaziey-1043149763.html

Аэропорт Сухума: когда возобновится авиасообщение с Абхазией

Аэропорт Сухума: когда возобновится авиасообщение с Абхазией

В начале декабря в Москве прошел Х российско-абхазский форум "Деловое сотрудничество России и Абхазии", где обсуждались подробности реконструкции сухумского... 16.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-16T09:58+0300

2022-12-16T09:58+0300

2022-12-16T11:55+0300

абхазия

в абхазии

сухумский аэропорт

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Одной из важных тем, поднятых на форуме в Москве, стало восстановление аэропорта имени Владислава Ардзинба в Сухуме. В ходе мероприятия были названы потенциальный инвестор и сроки завершения проекта, а также определены условия, необходимые для старта реконструкции. Обо всех подробностях – в материале Sputnik.Sputnik, Яна ОсиповаЖдать осталось недолгоПо состоянию на начало декабря уже завершена подготовка проекта аэродромной части и подходит к концу подготовка проекта по аэропортовой.Об этом в ходе форума заявил советник генерального директора АО "Дарт" Дмитрий Немов.Завершение реконструкции и строительства аэровокзального комплекса в соответствии с проектом будет выполняться в период до декабря 2024 – января 2025 года.Это позволит уже в начале 2025 года организовать прямое авиасообщение между Абхазией и Россией, отметил Дмитрий Немов.Как рассказал советник генерального директора АО "Дарт", первый этап восстановления аэропорта подразумевает реконструкцию части взлетно-посадочной полосы – будет построен первый пусковой комплекс аэровокзального комплекса и дозаправочный комплекс.На данный момент идет юридическая подготовка к строительству аэропорта, которая, по словам инвестора, скоро завершится. Планируется реконструкция старого аэровокзального комплекса и строительство новых комплексов для полноценной работы воздушной гавани.По мнению заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, есть серьезный интерес со стороны российских инвесторов к реконструкции сухумского аэропорта."Это знаковый и важный инвестиционный проект. Он бы показал, что Абхазия развивает свою туристическую отрасль не только для России, но и как международный курорт. Планируется реализовать этот проект в течение двух лет и выйти на серьезный пассажиропоток – 400 пассажиров в час или более трех миллионов в год. Реализация проекта начнется после принятия законов о защите прав инвесторов, которые в Абхазии примут до конца текущего года. Проект реконструкции аэропорта будет развиваться на принципах государственно-частного партнерства", – объясняет Дмитрий Вольвач.Как привлечь инвестора?В ходе форума Дмитрий Вольвач отметил, что в "высокой степени готовности" находится важный проект межправительственного соглашения, которое смогло бы привлечь большее число иностранных инвесторов в Абхазию.Речь о соглашении об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, которым будут предусматриваться гарантии неизменности условий осуществления экономической деятельности российских инвесторов на территории республики."Мы стараемся делать так, чтобы законы, которые работают в России, и наши законы – соотносились. Чтобы в правовом отношении российский инвестор не сталкивался с какими-то неожиданностями. В июне этого года было подписано соглашение о взаимном признании решений судов – это тоже дополнительные гарантии сохранности инвестиций в Абхазии", – отмечал ранее президент Абхазии Аслан Бжания.По словам премьер-министра республики Александра Анкваб, действующее законодательство пока не устраивает российских инвесторов, и поэтому ведется работа над его совершенствованием. Но Россия и Абхазия очень заинтересованы в привлечении российских инвесторов в республику.Поэтому на X российско-абхазском форуме в Москве Дмитрий Вольвач анонсировал, что до конца этого года в республике будет принят ряд законов, защищающих права инвесторов. "Они (инвесторы - прим.) будут вкладывать серьезные капиталы и будут их развивать для укрепления экономики Абхазии", – заявил он.Об аэропортеРасположенный в 18 километрах от Сухума аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты.К 2000 году после нескольких модернизаций аэродром стали использовать для осуществления внутренних полетов — в село Псху — и приема спецрейсов ООН и военных самолетов из России.В 2019 году правительством Абхазии было принято сразу два проекта.В первую очередь министры проголосовали за проект, который придавал аэродрому статус совместного базирования. Этот статус позволяет использовать аэродром аэропорта как гражданской авиацией, так и государственной — военной, МЧС, санитарной авиацией и других силовых структур.Второй принятый властями проект заключался в присвоении четырехбуквенного кода сухумскому аэропорту - URAS. Без кода невозможно осуществлять регулярные международные воздушные перевозки, полеты, развитие воздушного сообщения.Реализация проекта по восстановлению аэропорта однозначно положительно скажется на развитии туротрасли Абхазии, считает вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ" Александр Осауленко. По мнению эксперта, по итогам года в 2022 году в Абхазии был серьезный приток туристов из России, рост он оценил в 20-25%.

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