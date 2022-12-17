https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/pravitelstvo-rossii-prodlilo-mery-podderzhki-rynka-truda-v-usloviyakh-sanktsiy-1043165696.html

Правительство России продлило меры поддержки рынка труда в условиях санкций

Правительство России продлило меры поддержки рынка труда в условиях санкций

На реализацию мер по трудоустройству 176 тысяч человек в 2023 году из федерального бюджета будет выделено более 12,8 миллиарда рублей. 17.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер по поддержке рынка труда и предупреждении безработицы в условиях антироссийских санкций до конца 2023 года, сообщает пресс-служба правительства России.Затраты работодателей по этим направлениям будут частично компенсированы, в том числе, расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение рабочих мест. Планируется, что благодаря этим мерам в 2023 году будет трудоустроено более 176 тысяч человек.После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года, ряд крупных западных стран во главе с США наложил на Россию беспрецедентное количество жестких санкций, целью которых стало уничтожение российской экономики. Для недопущения экономического кризиса, российские власти приняли ряд мер по поддержке банковского сектора, промышленности и предпринимательства. Кроме того, Россия наложила ответные санкции на недружественные страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/bank-rossii-sokhranil-klyuchevuyu-stavku-v-75-godovykh-1043159586.html

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