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Представители МИД Абхазии приняли участие в международной конференции в Москве
Представители МИД Абхазии приняли участие в международной конференции в Москве
На конференции представители 14 стран обсуждали актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы укрепления межгосударственного диалога и... 17.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-17T16:25+0300
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Советник-посланник посольства Абхазии в России Алхас Барзания и помощник министра иностранных дел республики Станислав Каджая приняли участие в международной межпартийной конференции "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета" в Москве.Советник-посланник посольства пояснил, что роль Абхазии отдельно на конференции не обсуждалась, но представители республики поднимали этот вопрос в дискуссиях с другими участниками, не только из России, но и из других стран."Роль Абхазии в качестве какой-то генеральной темы пленарного заседания не обсуждалась. Однако на полях форума я со своими коллегами обсуждал роль и место Абхазии как независимого государства, участника процессов в Черноморском и Кавказском регионах", - добавил он.Международная конференция "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета" прошла в Москве 14 декабря. В ней участвовали российские сенаторы, депутаты Госдумы, представители научно-экспертного сообщества и представители 14 государств, которые обсудили варианты взаимного развития стран СНГ и Азии. На заседании также выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, пока Запад пытается сохранить свое доминирование в Евразии, у стран появляется реальная свобода, и на передний план выходят задачи, связанные с налаживанием взаимодействия, не подверженного влиянию из-за рубежа. В том числе, это касается взаиморасчетов в национальных валютах, который позволить формировать неподконтрольную Западу инфраструктуры экономических связей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/deputaty-abkhazii-prinyali-uchastie-v-konferentsii-po-sotrudnichestvu-parlamentov-stran-sng-1043116711.html
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Представители МИД Абхазии приняли участие в международной конференции в Москве
16:25 17.12.2022 (обновлено: 16:30 17.12.2022)
На конференции представители 14 стран обсуждали актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы укрепления межгосударственного диалога и интеграционных процессов на евразийском пространстве.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Советник-посланник посольства Абхазии в России Алхас Барзания и помощник министра иностранных дел республики Станислав Каджая приняли участие в международной межпартийной конференции "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета" в Москве.
"На конференции обсуждались те тектонические изменения, которые происходят сейчас в мире. В первую очередь, крах однополярного мира и переход к миру с несколькими центрами силы. Обсуждались различные аспекты такого перехода – от политических до экономических", - рассказал Sputnik Алхас Барзания.
Советник-посланник посольства пояснил, что роль Абхазии отдельно на конференции не обсуждалась, но представители республики поднимали этот вопрос в дискуссиях с другими участниками, не только из России, но и из других стран.
"Роль Абхазии в качестве какой-то генеральной темы пленарного заседания не обсуждалась. Однако на полях форума я со своими коллегами обсуждал роль и место Абхазии как независимого государства, участника процессов в Черноморском и Кавказском регионах", - добавил он.
Международная конференция "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета" прошла в Москве 14 декабря. В ней участвовали российские сенаторы, депутаты Госдумы, представители научно-экспертного сообщества и представители 14 государств, которые обсудили варианты взаимного развития стран СНГ и Азии.
На заседании также выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, пока Запад пытается сохранить свое доминирование в Евразии, у стран появляется реальная свобода, и на передний план выходят задачи, связанные с налаживанием взаимодействия, не подверженного влиянию из-за рубежа. В том числе, это касается взаиморасчетов в национальных валютах, который позволить формировать неподконтрольную Западу инфраструктуры экономических связей.