https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/otkrytie-eko-vystavki-atskara-sostoyalos-v-sukhume-1043192386.html

Открытие эко-выставки "Ацкьара" состоялось в Сухуме

Открытие эко-выставки "Ацкьара" состоялось в Сухуме

Проект "Ацкьара" посвящен теме раздельного сбора и переработки мусора. Его авторы – Кама Кация, Мадина Бигуаа и Наста Агрба. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-18T18:45+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки проекта "Ацкьара" состоялось в Сухуме в субботу 17 декабря.По словам одной из авторов проекта Насты Агрба, главная цель проекта и выставки - показать и доказать, что изменить ситуацию с загрязнением Абхазии бытовыми отходами в лучшую сторону возможно."В рамках проекта мы поддерживаем абхазскую компанию "Эко-Апсны", которая стала вывозить пластик и картон, бумагу на мусороперарбатывающий завод в России. Для них в нескольких местах города мы поставим контейнеры по раздельному сбору. Чтобы добиться своей цели, в том числе, убедить большее количество предпринимателей сотрудничать с Эко-Апсны, может быть, добиться поддержки. Нам важно сделать темы загрязнения, а также переработки и раздельного сбора максимально, простите за это слово, модными, у всех на слуху", - рассказала она.Основной элемент выставки – это работы абхазских художников, которых попросили выразить свое отношение к теме с помощью привычных и непривычных для них материалов и способов."Эту выставку и весь проект мы делаем, чтобы изменить отношение к проблеме раздельного сбора и вторичного потребления и у нашего общества, и у самих себя. Дело в том, что мы – не экологи. Мы никогда серьезно не изучали эту тему и до сих пор мучительно учимся разделять отходы. Но наступил момент, когда мусора вокруг стало так много, что мы разозлились. Мы решили попробовать что-то сделать, написали проект и выиграли грант от Программы Поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН",- добавила Агрба.В рамках выставки состоятся также показы кинофильмов, мастер-классы по переработке бумаги, пошиву шопперов,очистке воды, натуральным красителям, лекции на темы озеленения, исчезающих растений, загрязнения Черного моря, экоурбанистике, уменьшению потребления вещей.Мероприятия продлятся до 27 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

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