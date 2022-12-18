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https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/otkrytie-eko-vystavki-atskara-sostoyalos-v-sukhume-1043192386.html
Открытие эко-выставки "Ацкьара" состоялось в Сухуме
Открытие эко-выставки "Ацкьара" состоялось в Сухуме
Проект "Ацкьара" посвящен теме раздельного сбора и переработки мусора. Его авторы – Кама Кация, Мадина Бигуаа и Наста Агрба. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T18:45+0300
2022-12-18T18:45+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки проекта "Ацкьара" состоялось в Сухуме в субботу 17 декабря.По словам одной из авторов проекта Насты Агрба, главная цель проекта и выставки - показать и доказать, что изменить ситуацию с загрязнением Абхазии бытовыми отходами в лучшую сторону возможно."В рамках проекта мы поддерживаем абхазскую компанию "Эко-Апсны", которая стала вывозить пластик и картон, бумагу на мусороперарбатывающий завод в России. Для них в нескольких местах города мы поставим контейнеры по раздельному сбору. Чтобы добиться своей цели, в том числе, убедить большее количество предпринимателей сотрудничать с Эко-Апсны, может быть, добиться поддержки. Нам важно сделать темы загрязнения, а также переработки и раздельного сбора максимально, простите за это слово, модными, у всех на слуху", - рассказала она.Основной элемент выставки – это работы абхазских художников, которых попросили выразить свое отношение к теме с помощью привычных и непривычных для них материалов и способов."Эту выставку и весь проект мы делаем, чтобы изменить отношение к проблеме раздельного сбора и вторичного потребления и у нашего общества, и у самих себя. Дело в том, что мы – не экологи. Мы никогда серьезно не изучали эту тему и до сих пор мучительно учимся разделять отходы. Но наступил момент, когда мусора вокруг стало так много, что мы разозлились. Мы решили попробовать что-то сделать, написали проект и выиграли грант от Программы Поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН",- добавила Агрба.В рамках выставки состоятся также показы кинофильмов, мастер-классы по переработке бумаги, пошиву шопперов,очистке воды, натуральным красителям, лекции на темы озеленения, исчезающих растений, загрязнения Черного моря, экоурбанистике, уменьшению потребления вещей.Мероприятия продлятся до 27 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
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культура, абхазия, экология
культура, абхазия, экология

Открытие эко-выставки "Ацкьара" состоялось в Сухуме

18:45 18.12.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Проект "Ацкьара" посвящен теме раздельного сбора и переработки мусора. Его авторы – Кама Кация, Мадина Бигуаа и Наста Агрба.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки проекта "Ацкьара" состоялось в Сухуме в субботу 17 декабря.
Сбор и утилизация мусора в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2021
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Анатомия свалки: сбор и утилизация мусора в Абхазии
5 ноября 2021, 12:40
По словам одной из авторов проекта Насты Агрба, главная цель проекта и выставки - показать и доказать, что изменить ситуацию с загрязнением Абхазии бытовыми отходами в лучшую сторону возможно.
"В рамках проекта мы поддерживаем абхазскую компанию "Эко-Апсны", которая стала вывозить пластик и картон, бумагу на мусороперарбатывающий завод в России. Для них в нескольких местах города мы поставим контейнеры по раздельному сбору. Чтобы добиться своей цели, в том числе, убедить большее количество предпринимателей сотрудничать с Эко-Апсны, может быть, добиться поддержки. Нам важно сделать темы загрязнения, а также переработки и раздельного сбора максимально, простите за это слово, модными, у всех на слуху", - рассказала она.
Основной элемент выставки – это работы абхазских художников, которых попросили выразить свое отношение к теме с помощью привычных и непривычных для них материалов и способов.
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Экологическая выставка в Сухуме
Экологическая выставка в Сухуме - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
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© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
8/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
9/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
10/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
11/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
12/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
13/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
14/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
15/15
© Sputnik / Леон Адлейба
Экологическая выставка в Сухуме
"Эту выставку и весь проект мы делаем, чтобы изменить отношение к проблеме раздельного сбора и вторичного потребления и у нашего общества, и у самих себя. Дело в том, что мы – не экологи. Мы никогда серьезно не изучали эту тему и до сих пор мучительно учимся разделять отходы. Но наступил момент, когда мусора вокруг стало так много, что мы разозлились. Мы решили попробовать что-то сделать, написали проект и выиграли грант от Программы Поддержки гражданского общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН",- добавила Агрба.
В рамках выставки состоятся также показы кинофильмов, мастер-классы по переработке бумаги, пошиву шопперов,очистке воды, натуральным красителям, лекции на темы озеленения, исчезающих растений, загрязнения Черного моря, экоурбанистике, уменьшению потребления вещей.
Мероприятия продлятся до 27 декабря.
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