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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта. 18.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-18T14:50+0300
2022-12-18T14:50+0300
2022-12-18T15:36+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В понедельник, 19 декабря, в Абхазии будет облачная погода, временами дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 декабря
14:50 18.12.2022 (обновлено: 15:36 18.12.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В понедельник, 19 декабря, в Абхазии будет облачная погода, временами дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.