https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-dekabrya-1043186005.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. В понедельник, 19 декабря, в Абхазии будет облачная погода, временами дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии