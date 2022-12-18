https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/sputnik-nedeli-novyy-byudzhet-i-mandariny-dlya-donbassa-1043192846.html

Sputnik недели: новый бюджет и мандарины для Донбасса

Sputnik недели: новый бюджет и мандарины для Донбасса

Информационное агенство Sputnik Абхазия подготовило подборку наиболее важных событий, произошедших в республике с 12 по 18 декабря. 18.12.2022, Sputnik Абхазия

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На этой неделе Парламент Абхазии в первом чтении принял проект бюджета на 2023 год, в Донбасс была отправлена гуманитарная помощь к Новому году, а любители фастфуда не могли нарадоваться получению крупной франшизы для Абхазии.SputnikРеспубликанский бюджетНа заседании Парламента 13 декабря в первом чтении был принят проект республиканского бюджета на 2023 год.Из них российская финансовая помощь, направленная на социально-экономическое развитие Абхазии, составит 734 689 рублей, помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы 2023-2025 годы составит 1,215 миллиарда рублей, финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития Абхазии на 2022- 2025 годы составит 180 миллионов рублей.Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год был утвержден в сумме 11,3 миллиарда рублей.Новые особые зоны13 декабря Парламент Абхазии рассмотрел в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Республики Абхазия "Об особых экономических зонах".Проект предусматривает правовые основы для создания и функционирования агропромышленных особых экономических зон, которые могут создаваться в целях развития высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработки сельхозпродукции.Мандарины к Новому годуЖители Абхазии собрали гуманитарный груз, состоящий из ста тонн мандаринов для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья был организован по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.Колонна МЧС Абхазии выехала из Сухума в ночь с 16 на 17 декабря. Первая партия мандаринов прибудет на Донбасс уже 19 декабря.Гуманитарный груз во все регионы будет сопровождать глава МЧС республики Лев Квициния.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям окажут волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.30 лет Латской трагедииПамять жертв Латской трагедии почтили в Гудауте 14 декабря.В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты Парламента и районных собраний, руководство городов и районов страны, матери погибших бойцов в Отечественной войне народа Абхазии, ветераны войны, общественность.Вертолет с 87 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными 14 декабря 1992 года над высокогорном селом Лата. Лишь спустя больше недели их тела удалось доставить в Гудауту и захоронить в городском парке имени Османа Гунба. Во время возложения цветов назвали имя каждого из них.Помощь семьямТопливная компания "Апсны-Ойл" выделила 40 социальных карт многодетным семьям, проживающим в Сухуме.Социальный проект проводится компанией "Апсны-Ойл" совместно с Министерством труда и социального обеспечения республики. В рамках программы было отобрано 150 семей из Очамчырского и Гудаутского районов, городов Ткуарчала и Сухума. Критериями стало количество детей в семье и наличие машины.Благодаря социальным картам члены семей смогут приобретать топливо на АЗС "Подорожник" в рамках лимита по цене значительно ниже той, что указана на стеле.Объемы нефтепродуктовРоссия и Абхазия согласовали объемы поставок российских нефтепродуктов в республику на 2023 год.В 2023 году в рамках договоренностей в Абхазию будут ввезены: бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 46 тысяч тонн, бензин автомобильный с октановым числом менее 95 или более, но менее 98 – 13 тысяч тонн дизельное топливо – 20 тысяч тонн, битум нефтяной – 7 тысяч тонн.Вкусная перспектива"Вкусно – и точка" ищет возможности выхода на абхазский рынок, сообщили 12 декабря в РИА Новости со ссылкой на заявление владельца сети Александра Говора.13 декабря торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц сообщил, что франшиза на открытие ресторана уже куплена и, вероятнее всего, он откроется в 2023 году.Музыкальный дебютКастинг музыкального проекта "Аpsny-Star" начался в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 15 декабря.Согласно условиям отбора, претендентам на участие в музыкальном проекте должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. В жюри конкурса вошли композитор Анри Гумба, продюсеры проекта Роланд Бганба и Тимур Аршба.Конкурс продлится около года, он будет поделен на три сезона, в каждом из них примут участие по 15 конкурсантов. Первый сезон "Аpsny-Star" начнется в феврале.В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Кроме того, участники музыкального конкурса будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов.Время искусстваВыставка, посвященная 155-летию со дня рождения абхазского художника, сценографа и искусствоведа Александра Шервашидзе-Чачба открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме 15 декабря.Кроме того, зрители смогут увидеть портреты современников художника – режиссера и драматурга Николая Евреинова, актрисы Натальи Бутковской, Клодин Биссон и многих других. Центральное место в экспозиции займет автопортрет художника, за который он был принят в национальное общество художников Франции.Конституция для детейВ Абхазии издали Конституцию для детей. Идея о создании пособия возникла у главы Конституционного суда Людмилы Ходжашвили.По словам судьи Конституционного суда Дианы Пилия, из занимательных сюжетов школьники смогут узнать, что такое государство, какими правами и свободами обладают его граждане и как организована деятельность всех трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной.Победы неделиХореографический ансамбль "Самурзакан" из Гала занял призовые места на танцевальных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге. На всероссийском фестивале "Движение вверх" в северной столице ансамбль получил гран-при за абхазский танец и два диплома первой степени - за албанский и горский танцы. А на международном фестивале "Диагональ" в Москве танцоры из Абхазии завоевали два диплома в номинации "Народная хореография" - за абхазский и горский танцы, а также гран-при за албанский танец.Чемпионом Абхазии по футболу среди сельских команд в 2022 году стала команда Члоу.В последнем матче одиннадцатого тура Чемпионата встретились команды из Члоу и Уарчи. Футболистам из Уарчи нужна была только победа, чтобы стать чемпионами. Однако матч закончился ничьей - 1:1.Команда "Динамо-08" Сухум стала победителем Международного турнира по футболу памяти заслуженного тренера Абхазии Юрия Мирошникова.В финале она одержала победу над командой НСК "Судак" со счетом 2:0. За третье место боролись команды "Динамо-07" Сухум и ФШДМ "Луганск". Победа осталась за столичными спортсменами со счетом 2:0.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/parlament-abkhazii-prinyal-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2023-god-1043104215.html

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