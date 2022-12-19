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Человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
Человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
Два автомобиля столкнулось в районе Аацынского поворота в Гудаутском районе. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T17:49+0300
2022-12-19T17:49+0300
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ГУДАУТА, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Один пациент поступил в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия в понедельник, 19 декабря, сообщил Sputnik хирург медучреждения Тимур Зухба."К нам поступила одна молодая девушка с небольшими телесными повреждениями – ссадинами и ушибами. Она была осмотрена невропатологом, ей была оказана медпомощь. Ее жизни ничего не угрожало. Родственники решили забрать ее в Сухум, может для дополнительного обследования, может они там живут, точно сказать не могу", - рассказал врач.Он добавил, что больше никого после ДТП в Центральную районную больницу не доставляли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/ketsba-ob-uzhestochenii-trebovaniy-k-avtoshkolam-v-abkhazii-vosprinyali-v-shtyki--1042911622.html
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Человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе
17:49 19.12.2022 (обновлено: 18:02 19.12.2022)
Два автомобиля столкнулось в районе Аацынского поворота в Гудаутском районе.
ГУДАУТА, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Один пациент поступил в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия в понедельник, 19 декабря, сообщил Sputnik хирург медучреждения Тимур Зухба.
"К нам поступила одна молодая девушка с небольшими телесными повреждениями – ссадинами и ушибами. Она была осмотрена невропатологом, ей была оказана медпомощь. Ее жизни ничего не угрожало. Родственники решили забрать ее в Сухум, может для дополнительного обследования, может они там живут, точно сказать не могу", - рассказал врач.
Он добавил, что больше никого после ДТП в Центральную районную больницу не доставляли.