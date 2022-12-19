https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/chelovek-postradal-v-rezultate-dtp-v-gudautskom-rayone-1043208376.html

Человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе

Человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе

Два автомобиля столкнулось в районе Аацынского поворота в Гудаутском районе. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T17:49+0300

2022-12-19T17:49+0300

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ГУДАУТА, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Один пациент поступил в Гудаутскую ЦРБ после дорожно-транспортного происшествия в понедельник, 19 декабря, сообщил Sputnik хирург медучреждения Тимур Зухба."К нам поступила одна молодая девушка с небольшими телесными повреждениями – ссадинами и ушибами. Она была осмотрена невропатологом, ей была оказана медпомощь. Ее жизни ничего не угрожало. Родственники решили забрать ее в Сухум, может для дополнительного обследования, может они там живут, точно сказать не могу", - рассказал врач.Он добавил, что больше никого после ДТП в Центральную районную больницу не доставляли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221202/ketsba-ob-uzhestochenii-trebovaniy-k-avtoshkolam-v-abkhazii-vosprinyali-v-shtyki--1042911622.html

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