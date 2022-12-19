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Мандарины из Абхазии доставлены в ЛНР
Мандарины из Абхазии доставлены в ЛНР
На территории России помощь в доставке груза сотрудникам МЧС Абхазии оказали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия". 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T19:00+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Абхазские спасатели доставили гуманитарный груз с мандаринами в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Груз в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.Всего Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. Пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря по поручению президента республики. Внести свой вклад и подарить мандарины жителям новых российских регионов мог любой неравнодушный.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/abkhaziya-otpravila-sto-tonn-mandarinov-v-novye-rossiyskie-regiony-1043173311.html
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новости, абхазия, мчс абхазии, луганская народная республика
Мандарины из Абхазии доставлены в ЛНР
19:00 19.12.2022 (обновлено: 19:09 19.12.2022)
На территории России помощь в доставке груза сотрудникам МЧС Абхазии оказали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия".
СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Абхазские спасатели доставили гуманитарный груз с мандаринами в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
В ЛНР из республики привезли более 20 тонн цитрусовых, которые будут переданы детям в преддверии новогодних праздников.
Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Груз в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.
Всего Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. Пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря по поручению президента республики. Внести свой вклад и подарить мандарины жителям новых российских регионов мог любой неравнодушный.