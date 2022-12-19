https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/mandariny-iz-abkhazii-dostavleny-v-lnr-1043208513.html

Мандарины из Абхазии доставлены в ЛНР

Мандарины из Абхазии доставлены в ЛНР

На территории России помощь в доставке груза сотрудникам МЧС Абхазии оказали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия". 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T19:00+0300

2022-12-19T19:00+0300

2022-12-19T19:09+0300

новости

абхазия

мчс абхазии

луганская народная республика

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042801002_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_0fc2553647b61cbe2fddca701d5c6a97.jpg

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Абхазские спасатели доставили гуманитарный груз с мандаринами в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Гуманитарная колонна стартовала 16 декабря с площади Свободы в Сухуме. Груз в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.Всего Абхазия отправила на Донбасс более ста тонн цитрусовых. Пункты сбора были открыты во всех районах страны 5 декабря по поручению президента республики. Внести свой вклад и подарить мандарины жителям новых российских регионов мог любой неравнодушный.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221217/abkhaziya-otpravila-sto-tonn-mandarinov-v-novye-rossiyskie-regiony-1043173311.html

абхазия

луганская народная республика

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, мчс абхазии, луганская народная республика