https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/master-klassy-po-robototekhnike-startovali-v-gagre-1043211687.html

Мастер-классы по робототехнике стартовали в Гагре

Мастер-классы по робототехнике стартовали в Гагре

Мастер-классы "Юный робототехник" продлятся четыре дня, помогут учащимся абхазских школ лучше узнать, что такое робототехника и, возможно, даже определиться с... 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В Гагре стартовала серия мастер-классов по робототехнике для учащихся средних и старших классов, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.У школьников из Гагры и Гагрского района есть возможность самостоятельно собрать и запрограммировать роботов Rescue Line, познакомиться с роботехническим набором It-школы Lego Education узнать, какие функции выполняют датчики, изучить, какую роль играют роботы в XXI веке и насколько значима роботизация для современного общества. Мастер-классы продлятся четыре дня. По их окончании все роботы останутся у участников. Самые отличившиеся школьники получат возможность поучаствовать в региональном отборочном этапе международных соревнований по робототехнике, которые пройдут весной 2023 года в Домбае. Кроме того, желающие смогут продолжить учебу в колледже по направлению "нанотехнологии и робототехника" с дальнейшим поступлением в ЮФУ.Проект организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно со специалистами Южного федерального университета при поддержке Фонда образовательных и информационных технологий и интернет-провайдера "Гагра-Телеком". В этом году он проводится только в Гагрском районе, но в следующем году планируется, что организаторы охватят всю республику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/kurs-na-rasshirenie-kak-rabotaet-russkiy-dom-v-abkhazii-1042594034.html

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