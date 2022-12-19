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Мастер-классы по робототехнике стартовали в Гагре
Мастер-классы по робототехнике стартовали в Гагре
Мастер-классы "Юный робототехник" продлятся четыре дня, помогут учащимся абхазских школ лучше узнать, что такое робототехника и, возможно, даже определиться с... 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T20:13+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В Гагре стартовала серия мастер-классов по робототехнике для учащихся средних и старших классов, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.У школьников из Гагры и Гагрского района есть возможность самостоятельно собрать и запрограммировать роботов Rescue Line, познакомиться с роботехническим набором It-школы Lego Education узнать, какие функции выполняют датчики, изучить, какую роль играют роботы в XXI веке и насколько значима роботизация для современного общества. Мастер-классы продлятся четыре дня. По их окончании все роботы останутся у участников. Самые отличившиеся школьники получат возможность поучаствовать в региональном отборочном этапе международных соревнований по робототехнике, которые пройдут весной 2023 года в Домбае. Кроме того, желающие смогут продолжить учебу в колледже по направлению "нанотехнологии и робототехника" с дальнейшим поступлением в ЮФУ.Проект организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно со специалистами Южного федерального университета при поддержке Фонда образовательных и информационных технологий и интернет-провайдера "Гагра-Телеком". В этом году он проводится только в Гагрском районе, но в следующем году планируется, что организаторы охватят всю республику.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/kurs-na-rasshirenie-kak-rabotaet-russkiy-dom-v-abkhazii-1042594034.html
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абхазия, новости, гагра, россотрудничество в абхазии
Мастер-классы по робототехнике стартовали в Гагре
20:13 19.12.2022 (обновлено: 21:16 19.12.2022)
Мастер-классы "Юный робототехник" продлятся четыре дня, помогут учащимся абхазских школ лучше узнать, что такое робототехника и, возможно, даже определиться с будущей профессией.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В Гагре стартовала серия мастер-классов по робототехнике для учащихся средних и старших классов, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии.
Мастер-классы проходят на базе IT-школы STEMLAB. Там оборудовали обучающую площадку с презентацией возможностей робототехники, привезли автономные и мобильные платформы на базе микроконтроллеров Arduino.
У школьников из Гагры и Гагрского района есть возможность самостоятельно собрать и запрограммировать роботов Rescue Line, познакомиться с роботехническим набором It-школы Lego Education узнать, какие функции выполняют датчики, изучить, какую роль играют роботы в XXI веке и насколько значима роботизация для современного общества.
Мастер-классы продлятся четыре дня. По их окончании все роботы останутся у участников. Самые отличившиеся школьники получат возможность поучаствовать в региональном отборочном этапе международных соревнований по робототехнике, которые пройдут весной 2023 года в Домбае. Кроме того, желающие смогут продолжить учебу в колледже по направлению "нанотехнологии и робототехника" с дальнейшим поступлением в ЮФУ.
Проект организован представительством Россотрудничества в Абхазии совместно со специалистами Южного федерального университета при поддержке Фонда образовательных и информационных технологий и интернет-провайдера "Гагра-Телеком". В этом году он проводится только в Гагрском районе, но в следующем году планируется, что организаторы охватят всю республику.