https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/kurs-na-rasshirenie-kak-rabotaet-russkiy-dom-v-abkhazii-1042594034.html

Курс на расширение: как работает Русский дом в Абхазии

Курс на расширение: как работает Русский дом в Абхазии

В дальнейшем Русский дом работать не только в западных районах Абхазии и в Сухуме, но и на востоке страны, а также в селах. 11.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-11T19:50+0300

2022-11-11T19:50+0300

2022-11-11T19:50+0300

в абхазии

абхазия

россотрудничество

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103040/87/1030408787_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ba59eac24185d0533dd30c55b97bd7d5.jpg

О планах Россотрудничества в Абхазии, почему решено уделять больше внимания восточным районам, какие проекты будут реализовывать в Абхазии и по какому принципу составляют квотную программу, рассказал в прямом эфире в соцсетях Русского дома глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.SputnikВнимание на районыРусский дом в Абхазии работает уже много лет. В основном работа представительства сконцентрирована на столице республики, а также Гагрском и Гудаутском районах. “Стараемся сделать многие наши проекты - привозим сюда артистов и стараемся их завозить именно в те отдаленные районы, где жители зачастую даже не могут выехать в Сухум как по финансовым причинам, так и в силу логистики и для них такого рода мероприятия производят большой эффект. Мы стараемся сейчас концентрировать свою работу не только в столице, в Сухуме, но и расширяем ее по всем областям Абхазии”, - отметил Федотов.Русский дом, как признался руководитель, целенаправленный акцент делает на работу с молодежью, для которых в представительстве проводят творческие и познавательные встречи.Квотная программаРуководитель Русского дома в Абхазии также рассказал, по какому принципу формируется квотная программа для поступающих в вузы России.“Как правило дети, которые заканчивают школу, не всегда еще для себя определяют, кем они хотят стать. Либо они подсознательно соглашаются с выбором родителей, либо они выбирают те вузы, которые сейчас на слуху. Поэтому мы пошли немножко по другому пути. Мы, естественно учитываем, в каких специальностях нуждается республика. Исходя из этого формируем программу и проводим квотную кампанию”, - пояснил Дмитрий Федотов.По его словам, сегодня Абхазия больше всего нуждается в специалистах среднего профессионального уровня и специалистов в технических специальностях. Потому в этом году сделали акцент и упор на такого рода вузы. В начале ноября в Сухуме прошла первая межвузовская выставка, на котором 12 российских университетов и одни детский технопарк представили свои программы. Как отметил Федотов, Русский дом специально пригласил образовательные учреждения, которые готовят технических специалистов, программистов, IT-специалистов. Тем не менее приехали медицинские и творческие вузы.“Потому что исторически в Абхазии запрос именно на медицинские и творческие специальности. Исходя из этого мы формируем отношение ребят, в какие специальности они могли бы пойти для того, чтобы они могли бы по окончании и трудоустроиться, и могли бы раскрыть свои таланты”, - пояснил Федотов.По результатам межвузовской выставки Русский дом в Абхазии также договорился с представителями университетов о том, чтобы проводить в республике мастер-классы, тренинги для учителей и школьников.Со своей стороны Русский дом, по словам Федотова, готов им оказать организационную поддержку.“Мы заинтересованы, чтобы это проходило не только в городе Сухум, но и в отдаленных районах. И, прежде всего, в селах”, - подчеркнул он.Планы на будущееРусский дом в Абхазии не только помогает абхазским абитуриентам поступать в вузы России, но и в дальнейшем старается поддерживать с ними связь. Сейчас, как рассказал руководитель представительства, идет работа над возрождением Ассоциации выпускников.“И в рамках этой Ассоциации мы создаем банк данных тех ребят, которые закончили учиться для того, чтобы потом с ними проводить различного рода мероприятия. Я уже не говорю о том, что мы проводим вечера и встречи с теми ребятами, которые ездили по линии молодого поколения, когда они приезжают и делятся своими впечатлениями. Естественно, мы общаемся с ними, они рассказывают другим о том, что они увидели”, - отметил Дмитрий Федотов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221111/glava-rossotrudnichestva-v-abkhazii-rasskazal-chem-ego-porazila-respublika-1042591347.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221101/pervaya-obrazovatelnaya-mezhvuzovskaya-vystavka-otkrylas-v-sukhume-1042381482.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/bolee-50-abiturientov-iz-abkhazii-proshli-olimpiadu-finansovogo-universiteta-1042438845.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220706/kultura-istoriya-obrazovanie-nad-chem-rabotaet-rossotrudnichestvo-v-abkhazii-1040087944.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россотрудничество, новости, россия