https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/minzdrav-abkhazii-soobschil-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1043203860.html
Минздрав Абхазии сообщил о ходе вакцинации от сезонного гриппа
Минздрав Абхазии сообщил о ходе вакцинации от сезонного гриппа
Вакцинация населения от сезонного гриппа в медицинских учреждениях Абхазии началась 17 октября. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T14:40+0300
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии прошли 2458 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.Всего в Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках республики бесплатно. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.Ранее главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия сообщала, что в республике наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима.Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/archeliya-rasskazala-o-vspleske-sezonnykh-virusnykh-zabolevaniy--1043099425.html
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абхазия, новости, вакцинация
Минздрав Абхазии сообщил о ходе вакцинации от сезонного гриппа
14:40 19.12.2022 (обновлено: 16:39 19.12.2022)
Вакцинация населения от сезонного гриппа в медицинских учреждениях Абхазии началась 17 октября.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии прошли 2458 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Всего в Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках республики бесплатно. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.
Ранее главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия сообщала, что в республике наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима.
Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель.