https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/minzdrav-abkhazii-soobschil-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1043203860.html

Минздрав Абхазии сообщил о ходе вакцинации от сезонного гриппа

Минздрав Абхазии сообщил о ходе вакцинации от сезонного гриппа

Вакцинация населения от сезонного гриппа в медицинских учреждениях Абхазии началась 17 октября. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T14:40+0300

2022-12-19T14:40+0300

2022-12-19T16:39+0300

абхазия

новости

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036529520_0:104:3273:1945_1920x0_80_0_0_8e0c3b9f58fa9598013cf2deedc8681d.jpg

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинацию от сезонного гриппа в Абхазии прошли 2458 человек, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.Всего в Абхазию было доставлено три тысячи доз препарата "Ваксигрипп Тетра". Прививку можно сделать в районных больницах и поликлиниках республики бесплатно. Вакцинация проводится как взрослым, так и детям.Ранее главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия сообщала, что в республике наблюдается всплеск сезонных респираторных инфекций, что характерно для переходного периода осень-зима.Она также отметила, что у тех пациентов, которых направляют на ПЦР-диагностику, подтверждается грипп группы А. К его симптомам относят лихорадку, головные боли, заложенность носа, боль в горле и кашель.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/archeliya-rasskazala-o-vspleske-sezonnykh-virusnykh-zabolevaniy--1043099425.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, вакцинация