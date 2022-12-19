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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во власти антициклона с запада. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T18:20+0300
2022-12-19T18:20+0300
2022-12-19T18:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Во вторник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем погода прояснится. В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии окажется во власти антициклона с запада.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Во вторник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем погода прояснится.
В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.