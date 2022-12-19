https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-dekabrya-1043206102.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии окажется во власти антициклона с запада. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T18:20+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Во вторник, 20 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, туман, днем погода прояснится. В предгорьях и горах ожидается дождь со снегом, снег.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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