https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/protest-protiv-nepriznaniya-pasportov-rf-vydannykh-v-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-proshel-v-rime-1043203241.html

Протест против непризнания паспортов РФ, выданных в Абхазии и Южной Осетии, прошел в Риме

Протест против непризнания паспортов РФ, выданных в Абхазии и Южной Осетии, прошел в Риме

Участники флэшмоба пришли к министерству иностранных дел Италии с флагами России, Абхазии, Южной Осетии и республик Донбасса. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-19T15:43+0300

2022-12-19T15:43+0300

2022-12-19T15:43+0300

абхазия

южная осетия

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. У здания МИД Италии в Риме прошла акция против решения Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу представительства югоосетинского МИД в Италии Мауро Мурджу.Он добавил, что международная изоляция, в которой находятся Абхазия и Южная Осетия, несправедлива, и призвал Италию прорвать эту "блокаду", предприняв действия по признанию республик."Ты можешь поддерживать или не поддерживать Россию, но только из-за того, что ты живешь на этой территории (непризнанных республик - прим. ред), тебя наказывают, отказывая в свободе передвижения", – отметил организатор акции.8 декабря Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины, а также в Абхазии и Южной Осетии. Сообщается, что такие паспорта В нем подчеркивается, что "не будут признаваться легальными для получения виз и въезда в шенгенское пространство".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/gvindzhiya-prokommentiroval-zapret-na-vydachu-evropeyskikh-viz-zhitelyam-abkhazii-1042878226.html

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