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Гвинджия прокомментировал запрет на выдачу европейских виз жителям Абхазии
Гвинджия прокомментировал запрет на выдачу европейских виз жителям Абхазии
Европарламент проголосовал за запрет выдачи виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T10:19+0300
2022-11-30T10:19+0300
2022-11-30T10:20+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии по российским паспортам – это попытка напакостить, заявил в эфире радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.По его словам, Евросоюз уже многие годы чинит препятствия гражданам Абхазии, которые пытались получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали, например, поехать в Грузию за визой."Это фактически нарушение, люди говорили не могут туда поехать ради визы, потому что это угрожает их личной безопасности. Но это никогда не являлось доводом для европейских сотрудников консульских отделов. Нынешнее решение – продолжение того, что было, но уже в более радикальной форме", – отметил помощник президента Абхазии.По мнению Гвинджия, запрет не соответствует принципам демократии.Однако самая главная задача Абхазии, по его мнению, – "не повторять тех же глупостей", а также отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vazagov-o-zaprete-na-vizy-po-rossiyskim-pasportam-es-otkazyvaetsya-ot-svoikh-printsipov-1042844099.html
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Гвинджия прокомментировал запрет на выдачу европейских виз жителям Абхазии
10:19 30.11.2022 (обновлено: 10:20 30.11.2022)
Европарламент проголосовал за запрет выдачи виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik.
Запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии по российским паспортам – это попытка напакостить, заявил в эфире радио Sputnik
помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
"Как можно рационально реагировать на эти заявления и действия европейских чиновников? Это простая попытка досадить, сделать какую-то пакость. Как будто ограничивая въезд наших граждан в Евросоюз, они тем самым заставят нас стремиться к каким-то европейским ценностям", – сказал он.
По его словам, Евросоюз уже многие годы чинит препятствия гражданам Абхазии, которые пытались получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали, например, поехать в Грузию за визой.
"Это фактически нарушение, люди говорили не могут туда поехать ради визы, потому что это угрожает их личной безопасности. Но это никогда не являлось доводом для европейских сотрудников консульских отделов. Нынешнее решение – продолжение того, что было, но уже в более радикальной форме", – отметил помощник президента Абхазии.
По мнению Гвинджия, запрет не соответствует принципам демократии.
Однако самая главная задача Абхазии, по его мнению, – "не повторять тех же глупостей", а также отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях.