https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/gvindzhiya-prokommentiroval-zapret-na-vydachu-evropeyskikh-viz-zhitelyam-abkhazii-1042878226.html

Гвинджия прокомментировал запрет на выдачу европейских виз жителям Абхазии

Гвинджия прокомментировал запрет на выдачу европейских виз жителям Абхазии

Европарламент проголосовал за запрет выдачи виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T10:19+0300

2022-11-30T10:19+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Запрет Еврокомиссии на выдачу виз гражданам Абхазии по российским паспортам – это попытка напакостить, заявил в эфире радио Sputnik помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.По его словам, Евросоюз уже многие годы чинит препятствия гражданам Абхазии, которые пытались получить шенгенскую визу по российским паспортам. Были случаи, когда сотрудники консульских отделов предлагали, например, поехать в Грузию за визой."Это фактически нарушение, люди говорили не могут туда поехать ради визы, потому что это угрожает их личной безопасности. Но это никогда не являлось доводом для европейских сотрудников консульских отделов. Нынешнее решение – продолжение того, что было, но уже в более радикальной форме", – отметил помощник президента Абхазии.По мнению Гвинджия, запрет не соответствует принципам демократии.Однако самая главная задача Абхазии, по его мнению, – "не повторять тех же глупостей", а также отстаивать право на свободное передвижение, требовать признания абхазских паспортов и постоянно выносить вопрос на повестку обсуждения с представителями Евросоюза на Женевских дискуссиях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/vazagov-o-zaprete-na-vizy-po-rossiyskim-pasportam-es-otkazyvaetsya-ot-svoikh-printsipov-1042844099.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/gitsba-rasskazal-o-tom-kak-povliyaet-zapret-evrokomissii-na-vydachu-viz-grazhdanam-abkhazii-1042829522.html

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