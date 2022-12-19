https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-nekotorye-yuzhnye-aeroporty-1043196617.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые южные аэропорты
Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые южные аэропорты
Маршруты для удобства пассажиров выстраиваются через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минвод и Ставрополя. 19.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-19T09:50+0300
2022-12-19T09:50+0300
2022-12-19T10:20+0300
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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России еще на неделю, сообщает пресс-служба ведомства. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.Запрет на полеты касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/pochti-70-reysov-zaderzhany-v-moskovskikh-aeroportakh-iz-za-silnogo-snegopada-1043182393.html
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новости, аэропорт, аэропорт сочи
новости, аэропорт, аэропорт сочи
Росавиация продлила режим ограничения полетов в некоторые южные аэропорты
09:50 19.12.2022 (обновлено: 10:20 19.12.2022)
Маршруты для удобства пассажиров выстраиваются через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минвод и Ставрополя.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России еще на неделю, сообщает пресс-служба ведомства.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Запрет на полеты касается воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.