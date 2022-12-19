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Сухум вошел в десятку популярных направлений для новогоднего отдыха в горах

Сухум вошел в десятку популярных направлений для новогоднего отдыха в горах

Абхазия – удивительная страна, от субтропиков черноморского побережья до заснеженных гор можно доехать меньше, чем за час. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Сухум вошел в десятку самых популярных направлений для встречи Нового года в горах, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Столица Абхазии заняла восьмое место в списке. Самым популярным направлением стал Сочи, на него приходится 12% всех бронирований. Второе и третье места с большим отрывом заняли Кисловодск и Красная Поляна – 3,2% и 2,3% броней соответственно.Самым дорогим направлением неожиданно стал Архыз, обогнавший даже Красную Поляну. Отдых в горах Карачаево-Черкесии в среднем обойдется путешественникам в 13570 рублей за ночь, в то время как на горнолыжном курорте в Краснодарском крае придется выложить 12 215 рублей.Сухум же стал самым доступным направлением – сутки отдыха в столице Абхазии в среднем стоят 3332 рубля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221216/administratsiya-sukhuma-rasskazala-chto-zhdet-zhiteley-v-novogodnie-prazdniki-1043153246.html

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