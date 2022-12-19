https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/vlasti-gudautskogo-rayona-pozdravili-inara-ketiya-s-bronzoy-na-kubke-rossii-1043202797.html

Власти Гудаутского района поздравили Инара Кетия с "бронзой" на Кубке России

Власти Гудаутского района поздравили Инара Кетия с "бронзой" на Кубке России

Командный Кубок России по вольной борьбе среди мужчин, проходивший в Майкопе с 10 по 11 декабря, был приурочен к 100-летию государственности Республики Адыгея. 19.12.2022, Sputnik Абхазия

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ГУДАУТА, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа вручил борцу из Абхазии Инару Кетия благодарственное письмо и денежное вознаграждение на еженедельном совещании в понедельник, 19 декабря."Сегодня вами гордятся не только родные и близкие, но и весь район. Вы в очередной раз показали силу духа, достоинство и волю к победе. Желаю в дальнейшем ярких побед и быть примером для молодежи района и нашей республики", – в частности говорится в благодарственном письме главы Гудаутского района.Присутствующие также поблагодарили первого тренера Инара Кетия, Заслуженного тренера Абхазии Дзуку Бения. По словам председателя Собрания района Валерия Малия, Бения внес значительный вклад в развитие спорта Абхазии и под его началом достигли успеха такие именитые спортсмены, как Раш Хутаба и Денис Царгуш.В беседе с корреспондентом Sputnik Инар Кетия отметил, что ему приятно внимание властей и он благодарен за это. Также спортсмен поделился ближайшими планами."До Нового года мои тренировки будут проходить здесь, в Абхазии. Позже я планирую поехать на сборы во Владикавказ, где в конце января состоится Международный турнир памяти Ивана Ярыгина. Там будут выступать очень сильные спортсмены. В этом турнире я участвовал один раз, еще в юности, и занял тогда пятое место. Сейчас, надеюсь, попаду хотя бы в тройку призеров", – сказал Кетия.По его словам, для полноценных тренировок в Абхазии есть все необходимые условия, в том числе благоприятный климат и борцовские залы, но существует проблема с нехваткой спарринг-партнеров. Как объяснил Кетия, профессиональные спортсмены из республики в основном находятся за рубежом и представляют регионы России.Кетия также выразил надежду на то, что в скором времени абхазским борцам удастся открыть свой клуб для тренировок.Инар Кетия – победитель первенств России, мира и Европы среди юношей, бронзовый призер первенства России среди юниоров, многократный победитель всероссийских и международных турниров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/bortsy-iz-abkhazii-vystupili-v-chisle-silneyshikh-sportsmenov-na-chempionate-rossii-1039842638.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190406/Borets-iz-Abkhazii-Inar-Ketiya-vzyal-bronzu-na-Pervenstve-Rossii-1027030252.html

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